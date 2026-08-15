¡La nueva 'X-Men' desvela su reparto y la fecha de estreno! Adam Driver interpretará a uno de los villanos mutantes más míticos de la historia

Era un secreto a voces que 'Spider-man: Brand New Day' solo expandió aún más: la siguiente fase de Marvel (la 7 ya) empezará con 'X-Men'. Pero no los de Fox de toda la vida: van a intentar que nos olvidemos de ellos, dándoles el enésimo adiós en las próximas entregas de 'Vengadores' para centrarnos en un nuevo reparto con nombres que se rumoreaban y otros que han sido una auténtica sorpresa en el D23. El 5 de mayo de 2028 nace la nueva gran esperanza de Marvel en cines. Y, a juzgar por estos actores y actrices, va a ser de las gordas.

Jean Grey (Sadie Sink)

No hay mucha sorpresa al saber quién va a interpretar a Jean Grey, porque va a ser la mismísima Sadie Sink, que ya lo hizo en 'Spider-man: Brand New Day'. A Sink también la habéis visto en 'Stranger Things', pero su salto a la fama ha sido brutal. Ella será una de los tres mutantes del grupo original que veremos en la película. Su compañero será, como no podía ser de otra forma...

Cíclope (Kit Connor)

Aunque en su día a nadie le gustaba Cíclope, con los años el personaje ha ganado estatus de culto porque... Bueno, puede lanzar rayos por los ojos, ¿acaso no es suficiente? Será interpretado por Kit Connor, como ya sabíamos, al que conocemos por 'Heartstopper' y próximamente estará en 'Elden Ring' o 'Charlie contra la fábrica de chocolate'. Se han propuesto convertirle en una estrella, y vaya que si lo van a conseguir.

Charles Xavier (Christopher Abbott)

No podía faltar el Profesor X, ¿no? Al fin y al cabo, ha protagonizado cientos de sagas e historias, y hay que ser disruptivos solo hasta un punto. Abbott no es un recién llegado, pero tampoco una cara instantáneamente reconocible: le has visto en 'Hombre Lobo', la serie 'Girls' e incluso ya tuvo un papelito en una película con el sello Marvel, 'Kraven the hunter'. Por suerte, no la vio nadie, así que no va a crear problemas.

Emma Frost (Samara Weaving)

El triángulo amoroso entre Jean Grey, Scott Summers y Emma Frost es legendario en los cómics, y si Marvel apuesta desde el principio por el culebrón mutante acertará de pleno: al fin y al cabo, ¿qué son los 'X-Men' sino una telenovela con muchísimos poderes? A Samara Weaving, claro, ya la conoces gracias a 'Noche de bodas', 'Scream VI' o 'The babysitter': una reina del grito convertida en mutante diabólica.

Pícara (Inde Navarrette)

Es muy interesante que vayamos a tener a Pícara tan pronto, uno de los personajes más complejos de la historia de X-Men, y más aún con una cara que hace medio año no nos sonaba a nadie. Inde Navarrette es la novia abducida de 'Obsession' y se ha convertido desde su éxito en una de las personas más solicitadas en Hollywood. Por cierto, igual la has visto también en 'Superman y Lois' y la temporada 4 de 'Por 13 razones', pero nada superará en el imaginario colectivo a Nikki.

Tormenta (Maya Boyd)

Aunque en Twitter se han enfadado porque esta no es la actriz que se habían imaginado, la realidad es que no sabemos nada de Maya Boyd, así que los enfados se quedan en papel mojado. A sus 23 años, la actriz tan solo ha hecho teatro (en obras como 'Merilly we roll along' o '& Juliet'), y ahora debutará en el cine como Ororo, tomando el manto de la inconmensurable Halle Berry.

Nathaniel Milbury (Adam Driver)

¡Así es! ¡Adam Driver aparecerá también en 'X-Men'! Eso sí, en el mensaje de vídeo que envió estuvo vacilando un poco sobre cuál sería su papel en este reboot: "Kevin y yo llevamos hablando años sobre la posibilidad de unirme al Universo Cinematográfico Marvel, y creo que hemos encontrado por fin la película perfecta en el momento perfecto con personajes que me importan profundamente. Así que estoy muy emocionado de estar interpretando el papel de... ¡Magneto! ¿Me he equivocado? Vale. Incluso mejor. Nathaniel Milbury".

¿Quién es Nathaniel Milbury exactamente? Es uno de los alias de Mister Siniestro, un villano que debutó en los cómics en 1987, famoso por llevar el orfanato donde crecieron los hermanos Summers, además de crear al clon de Jean Grey, Madelyne Pryor, con quien Scott tiene a Nathan (más conocido como Cable). ¡Ah, sí! ¿Os he dicho que tiene decenas de clones con nombres propios como Doctor Stasis, Orbis Stellaris o Enigma? Nadie dijo que los X-Men eran fáciles de seguir.

En Espinof | Todas las películas del Universo Marvel ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de 2026