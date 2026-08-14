Tras su fracaso estrepitoso en taquilla, 'The Mandalorian & Grogu' ya tiene fecha de estreno en Disney+

Ya han pasado casi tres meses desde que 'The Mandalorian and Grogu' llegó a las salas de cine de todo el mundo para demostrar que, en pleno 2026, estar escudado por una propiedad intelectual de prestigio y por una serie de televisión de éxito no es seguro de nada. Y es que la aventura de Din Djarin para la gran pantalla está a punto de poner fin a su recorrido en salas de cine de forma oficial con unos decepcionantes 345 millones de dólares de recaudación.

Este era el camino

Si tenemos en cuenta que el largometraje dirigido por Jon Favreau costó la friolera de 300 millones de dólares, es comprensible que la factoría Disney haya intentado, contra lo que dicta la lógica corporativa en la era del streaming, mantener el título en la ventana tradicional de exhibición durante el mayor tiempo posible, pero hoy hemos conocido que, finalmente, su desembarco en Disney+ está a la vuelta de la esquina.

Según se ha anunciado en pleno precalentamiento para la inminente D23 —que, probablemente, nos traerá un aluvión de noticias sobre las franquicias propiedad de La Casa del Ratón, incluyendo el MCU, la mencionada Star Wars y demás—, el spin off galáctico se sumará al catálogo de la plataforma el próximo 2 de septiembre en todas las regiones del globo en las que está disponible el servicio.

Está por ver si esta maniobra da una segunda vida al filme similar a la que ha experimentado la injustamente denostada 'He-Man y los Masters del Universo', cuya debacle en taquilla se digirió con un poquito menos de amargor después de que arrasara por todo lo alto en cuanto se sumó al catálogo de Amazon Prime Video. Y es que no todo es malo en estos tiempos que corren dominados por la pequeña pantalla.

Sea como fuere, 'The Mandalorian and Grogu' encontrará en Disney+ el que debió ser su hogar desde el primer momento, y es que no deja de antojarse como una suerte de episodio alargado de la serie o, en su defecto, como una temporada condensada en un par de horas de fan service que podrían haber dado bastante más de sí.

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