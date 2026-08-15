'Vengadores: Doomsday' estrena su brutal nuevo tráiler con un Doctor Muerte que convencerá hasta a los más escépticos con Marvel

No se puede decir que Marvel no lo esté dando todo en su apuesta clara por 'Vengadores: Doomsday'. Convencidos de que va a hacer una taquilla impresionante que marque el retorno del Marvel de siempre, tras el tráiler de hace unas semanas que inyectó hype en los aletargados fans, ahora Kevin Feige ha presentado otro tráiler más en la D23, marcando el inicio de la cuenta atrás: solo faltan cuatro meses. Habrá que ver si saben mantener la emoción hasta entonces.

Yo. Soy. Muerte.

En este nuevo tráiler (en cuya versión doblada al español se ha confirmado que el villano se llamará Doctor Muerte, como en los cómics) hemos tenido algo sobre su historia: tras perder a su mujer y a su hijo, Víctor Von Muerte cayó en una depresión que le llevó a este lío, que culminará, de manera inevitable, con la muerte del Multiverso.

En estos minutos tenemos también un vistazo más extenso a los X-Men, que se cruzarán con los Vengadores y Los 4 Fantásticos (de hecho, se confirma que Muerte es de su universo). Pero quizá lo más interesante ha sido que antes del tráiler ha habido un vídeo de Hugh Jackman tratando, Ryan Reynolds mediante, de convencer a Kevin Feige de que Deadpool y Lobezno tienen que estar en la película, un gag que ya comenzó en la Comic-Con y que prepara lo inevitable: que ambos tengan su cameo de turno.

El 18 de diciembre sabremos qué es lo que esconde Marvel tras la manga y todos los secretos de 'Vengadores: Doomsday', pero, de momento, la frase "Yo soy Muerte", que sustituye a "Yo soy Iron Man" ha causado pelos de punta en los fans que llevaban años esperando algo así. ¿Tendremos dos películas de Marvel de más de 2000 millones de dólares el mismo año? El tiempo lo dirá, pero visto lo visto es más que probable.

En Espinof | Todas las películas del Universo Marvel ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de 2026