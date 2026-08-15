Hace 42 años, toda España se sentó a ver la primera película en 3D de la historia de TVE. Tras poner 1,5 millones de gafas a la venta, el canal hizo el ridículo más absoluto

Estos días, a lo largo y ancho de toda España, se ha desatado una locura por conseguir unas gafas de cartón especiales, pero necesarias para ver el eclipse sin quedarnos ciegos, eso sí. Sin embargo, hace 42 años la locura se desató por otro tipo de gafas de cartón: unas con celofán rojo y celofán azul, coronadas por el logo de TVE arriba. Al fin y al cabo, la primera emisión en televisión de una película en 3D merecía que el país se paralizase y hubiera tortas por conseguir las gafas para verla en condiciones, ¿no?

Qué Fort Ti me parece

La elegida para tal honor fue, al igual que sucedió en Reino Unido y Estados Unidos, una desconocida cinta de 1953, 'Fort Ti', un clásico western de indios y vaqueros protagonizado por John Montgomery y dirigido por el rey de los truquitos en el cine, William Castle. La película, que tiene también el honor de ser la primera en Technicolor estrenada por un gran estudio, se basaba, según su director, en "tirar cualquier cosa en la que pudiera pensar a la cámara". ¿Funcionó? En el cine, probablemente. En la televisión, definitivamente, no.

En Reyes, el 6 de enero de 1984, a las 13:45, TVE 1 programó 'Fort Ti' como una emisión experimental para la que se necesitaban unas gafas especiales, que podían comprarse en estuches de tres por 125 pesetas (además de las que se regalaban con revistas, por ejemplo). En total, la empresa Promoworld distribuyó 1.500.000 unidades en quioscos y grandes almacenes que se agotaron al minuto. Tanto, que millones de chavales tuvieron que comprar celofán rojo y celofán azul para hacérselas en su propia casa. ¡Incluso hubo quien se las compró para intentar ver el 3D en su televisor en blanco y negro!

Las gafas se estuvieron anunciando durante meses, y la campaña promocional fue absolutamente delirante: no quedó nadie en España sin saber que TVE se montaría en el carro del futuro con su primer estreno en tres dimensiones. Y, cuando llegó el emocionante momento... Nada. Aunque hay quien recuerda claramente, por ejemplo, el plano de un hacha saliendo de la pantalla, la mayoría de las personas se quitaron las gafas después de unos minutos de película, solo para comprobar que se veía igual sin ellas. Algunos dijeron que la cadena tuvo problemas técnicos y no pudo poner la versión en 3D. Otros, probablemente con más razón, fueron más radicales.

Gafas gafes

El periódico ABC lo tildó al día siguiente de "estrepitoso fracaso", echando la culpa a las gafas: "TVE hizo ayer uno de los más espantosos ridículos de su historia, al mismo tiempo que algunos avispados negociantes se han llenado los bolsillos con unos cuantos millones de pesetas". En el artículo se incluía el juego de palabras "Gafas gafes" y se añadía que "La inadecuada y apresurada confección de las horribles gafas provocó molestias en la visión y dolores de cabeza". No se podía decir, desde luego, que en el periódico fueran sutiles, como se puede recoger de este extracto:

Esto es un bodrio. Esto es intragable. Esto es una broma. Esto es un pufo. Esto es Televisión Española en 1984 (...) Quizá el Gobierno aproveche la experiencia y, desde ahora, nos venda gafas para ver toda la programación, principalmente los informativos. Se llamarán las gafas de Calviño para poder ver bien el "cambio". Y todos contentos, con Guerra a la cabeza. Vivir para ver. Para "ver" la Televisión del bodrio.

Ya podéis intuir, viendo el lenguaje que utilizaban entonces, que no hemos cambiado tanto. Tiempo después, TVE volvió a repetir el experimento con otras películas, hasta que la novedad se marchó del todo, solo para volver años después con 'Avatar'. Para entonces, ya nos había quedado claro que lo de ver películas en 3D en la televisión de tubo era una pequeña gran engañifa que muchos niños de la época recuerdan con cariño, nostalgia, un poquito de imaginación y 125 pesetas menos en el bolsillo.

Foto | Javier Ikaz

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