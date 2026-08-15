Las 4 mejores películas nuevas de Amazon Prime Video en agosto de 2026. Ciencia ficción con viajes en el tiempo, uno de los thrillers de acción del año y más

Este pasado julio ya hicimos un repaso a las mejores novedades cinematográficas de Prime Video, y ahora toca volver a hacerlo con una lista que incluye las 4 mejores películas nuevas que puedes ver en el servicio de streaming de Amazon durante agosto de 2026.

Me gustaría recordaros antes de entrar en materia que también tenemos una lista con las mejores películas en Prime Video de 2026 y otra dedicada a las mejores series del año disponibles allí por si queréis exprimir al máximo el servicio de Amazon. Dicho esto, vamos con las elegidas de agosto.

'Buena suerte, pásalo bien, no mueras'

Un soplo del aire fresco para el cine de ciencia ficción con viajes en el tiempo, aunque no sorprende tanto viniendo de Gore Verbinski. De hecho, es poco menos que un crimen que haya tardado 10 años en estrenar una nueva película marcada por la magnética presencia de Sam Rockwell y una marcada tendencia al exceso, sin por ello renunciar a un efectivo toque de crítica social.

Crítica de 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' | Verla en Prime Video

'Déjame salir'

Jordan Peele sorprendió al mundo con su primera película como director, en la cual combinaba terror y ciencia ficción para ofrecer un relato fascinante y no exento de un toque de crítica, tanto social como a la naturaleza del ser humano. Inquietante cuando se lo propone, es cierto que bebe de forma clara de la magistral 'Plan diabólico' ('Seconds'), pero eso no le quita ni un ápice de mérito.

Crítica de 'Déjame salir' | Verla en Prime Video

'Shelter: El protector'

Un sólido thriller de acción de Jason Statham en el que vuelve a exhibir su solvencia habitual para este tipo de producciones. Además, aquí está muy bien acompañado, tanto por la presencia en la sombra de Bill Nighy como por la joven Bodhi Rae Breathnach, quien aporta una inesperada dosis de naturalidad a un personaje que perfectamente podría haber sido simple mediocridad.

Crítica de 'Shelter: El protector' | Estreno el 21 de agosto en Prime Video

'Peleando en familia'

Florence Pugh era mucho menos conocida que actualmente cuando afue fichada para hacer el biopic de una luchadora de 'Pressing Catch' que todavía sigue en activo en un largometraje producido por Dwayne Johnson, quien también hace una pequeña aparición. Con un gran reparto capitaneado por una inspiradísima Pugh, estamos ante una de las mejores películas deportivas de los últimos tiempos.

Crítica de 'Peleando en familia' | Verla en Prime Video

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