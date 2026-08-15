De 'Los increíbles 3' a su nueva película original, estas son todas las novedades presentadas por Pixar en la D23 para los próximos años

Aunque pueda parecer lo contrario, hay mucha vida en la factoría Disney más allá del Universo Cinematográfico de Marvel y de la explotación incesante de la saga 'Star Wars'. La D23 ha vuelto a dejarlo claro un año más con un buen puñado de novedades que marcan el futuro —inmediato y próximo— de La Casa del Ratón, y este incluye a una Pixar que, durante los próximos años, combinará las producciones originales con las secuelas de rigor.

El plan de Pixar

Por una parte, en el evento se ha recordado que el próximo 5 de marzo de 2027 tendremos una cita con 'Gatto', el largometraje dirigido por Enrico Casarosa —'Luca'— que sigue las peripecias de un gato negro en una ciudad de Venecia tan repleta de canales como superticiones. Felinos mafiosos, una animación con una pinta espléndida y una identidad visual marcadísima para una potencial grata sorpresa.

La siguiente parada en el calendario del estudio animado nos lleva a la primavera de 2028, cuando, en una fecha aún por determinar, estrenará 'Ghost Market'. En un breve teaser de lo más gracioso, su protagonista, en un vídeo estilo vlog, la describe tal que así antes de salir pitando al ser perseguido por una entidad:

Es básicamente una película con fantasmas hambrientos. Pasan mogollón de cosas locas. Está muy bien, os va a gustar. No es como todas esas otras películas de miedo en las que estás en plan "bueno, voy a tener pesadillas con eso durante el resto de mi vida".

El 18 de junio de ese mismo año volveremos a reunirnos con 'Los Increíbles' en su tercera aventura para la gran pantalla, que estará dirigida por Peter Sohn —'Elemental'—. Según ha trascendido, se ambientará unas pocas semanas después de los acontecimientos de 'Los Increíbles 2' y estará centrada en Violet y Dash, que decidirán separarse de sus padres y emprender su carrera superheróica en solitario mientras los poderes de Jack-Jack se descontrolan cada vez más. Frozono y Edna también harán acto de presencia.

Y, para terminar, en noviembre de 2029 tendremos una cita con 'Coco 2', que ha mostrado una nueva pieza de arte conceptual en la que puede verse a Miguel de adolescente. Por el momento solo se sabe que Benjamin Bratt volverá a prestar su voz a Ernesto de la Cruz y que su personaje enviará a Miguel de regreso a la Tierra de los Muertos para cumplir una misión.

La cosa, pues, queda tal que así:

Gatto - 5 de marzo de 2027

Ghost Market - primavera de 2028

Los Increíbles 3 - 18 de junio de 2028

Coco 2 - noviembre de 2029

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