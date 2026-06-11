'Gatto' nos regala su hilarante primer teaser gatuno, demostrando que Pixar ha aprendido la lección y cambiado las reglas animadas una vez más

Lo reconozco: soy de aquellos que pensaron que, tras la pandemia y viendo que Disney estaba estrenando todas sus películas en streaming directamente, Pixar estaba acabada o, al menos, condenada a un continuo ciclo sin fin de secuelas. Sin embargo, ha sabido sobreponerse, asegurar su lugar en la cartelera y, aún es más, subrayar su necesidad en la cultura pop. Puede que ya no sea infalible, pero seguimos necesitando a Pixar. Y la prueba definitiva es 'Gatto'.

Todos quieren ser ya gato jazz

Cuando solo estaban Pixar, Dreamworks e Illumination en el imaginario colectivo, ambas lo tenían fácil para seguir triunfando sin cambiar su estilo artístico y animado. Sin embargo, cuando Sony decidió cambiar para triunfar, con maravillas como 'Los Mitchell contra las máquinas' o 'Spider-man: un nuevo universo', se tuvieron que recargar las pilas y dejar de ir en piloto automático. Todos hemos salido ganando con maravillas como 'Robot Salvaje', 'Los tipos malos', 'El gato con botas: El último deseo' o esta nueva 'Gatto', que tan solo comparte especie con la anterior.

Había muchas dudas sobre el estilo visual de esta nueva película de Pixar, pero ya hemos salido de toda duda con este minuto corto: se trata de animación 3D que simula un 2D dibujado a mano en el que Pixar ha exagerado sus modelos y ofrecido un movimiento que se lo debe todo al cartoon clásico. El resultado no es único, pero sí enormemente creativo, además de un golpe de aire fresco a un estudio que, por más éxito que tenga, a veces parece encasillado en sus modelos clásicos.

'Gatto' se estrenará el 5 de marzo de 2027, y de momento la música de 'El Padrino' nos vende de manera increíble el slapstick gatuno, al que ayuda, sin duda, la mano de Enrico Casarosa, que ya nos deleitó con 'Luca'. Tras el inesperado éxito de 'Flow', ¿se ha dado cuenta Pixar por fin que el 90% de nuestra actividad en Internet es ver vídeos de gatos?

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