'Mi brillante carrera' me ha recordado la necesidad que tengo de que vuelva 'Los Bridgerton'. La serie de Netflix es un folletín muy romántico y juguetón

Puede parecer imposible actualizar algunas historias sin perder aquello que las convirtió en clásicos, pero 'Mi brillante carrera' demuestra que no hace falta escoger entre tradición y modernidad. Esta nueva adaptación de la novela de Miles Franklin, publicada en 1901 y llevada al cine por Gillian Armstrong hace casi 50 años, sigue a Sybylla Melvyn, una joven australiana que sueña con convertirse en escritora en una época en la que a las mujeres tenían reservado un futuro mucho más limitado.

Netflix recupera su historia en una miniserie de seis episodios que mantiene intacto su espíritu rebelde y lo combina con una estética contemporánea, una banda sonora de canciones pop y rock australianas y una mirada más amplia sobre las desigualdades de la época. El resultado es un drama de época que entiende que actualizar un clásico no significa cambiarlo por completo, sino encontrar nuevas razones para volver a contar su historia.

Casarse no es una prioridad

Sybylla vive en un entorno rural que, aunque le proporciona inspiración para sus escritos, también se le queda pequeño. Cuando su abuela Winifred Bossier la invita a pasar una temporada en su finca de Caddagat, la joven acepta a pesar de saber que su verdadera intención es encontrarle un marido. Sybylla decide seguirle el juego mientras trabaja a escondidas en la novela que espera que algún día le permita ser independiente.

Su llegada a Caddagat altera rápidamente la tranquilidad de la finca. Sybylla no tiene demasiado interés en comportarse como se espera de una joven de su posición y no duda en escandalizar a su abuela con sus bailes, sus poemas y su manera directa de decir lo que piensa. Allí también encuentra personas que entienden sus aspiraciones, como su tía Helen o Augusta Beecham, además de dos hombres que podrían convertirse en algo más que amigos: el atractivo Harry y el capataz Frank.

Philippa Northeast es, además, uno de los grandes aciertos de la serie. La actriz consigue convertir a Sybylla en una protagonista magnética, capaz de pasar de la euforia al desencanto sin perder nunca esa personalidad impulsiva y creativa que la define. A su alrededor, Anna Chancellor, Genevieve O'Reilly, Kate Mulvany, Christopher Chung y Jake Dunn completan un reparto que funciona especialmente bien como contrapunto a la protagonista.

Un clásico con su propio lenguaje

'Mi brillante carrera' no intenta esconder que es una producción contemporánea. Los títulos de los episodios aparecen con una estética llamativa y la banda sonora incorpora a artistas australianas como Isabella Manfredi y Thelma Plum, que incluso aparecen en pantalla. El resultado recuerda inevitablemente a otras series de época modernas como 'Los Bridgerton' o 'The Buccaneers', aunque aquí la fórmula sirve para reforzar la personalidad rebelde de Sybylla.

La serie también amplía la historia para prestar atención a personajes que permiten explorar las desigualdades de la Australia colonial. La inclusión de personajes de las Primeras Naciones y el legado chino de Harry no son como simples añadidos, sino que muestran cómo el origen, el dinero y la posición social condicionaban las oportunidades de cada persona. Con solo seis episodios y un ritmo muy bien medido, 'Mi brillante carrera' consigue algo que no siempre está al alcance de un remake: conservar el alma de la obra original mientras encuentra una manera propia de dirigirse al público actual.

Está disponible en Netflix.

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