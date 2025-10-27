Clint Eastwood rechazó participar en uno de los mejores episodios de 'Los Simpson'. Así se vengó la serie de la leyenda de Hollywood

Multitud de actores de Hollywood han hecho apariciones especiales en 'Los Simpson' prestando voz a diferentes personajes que han aparecido en Springfield a lo largo de los años. Sin embargo, Clint Eastwood se negó a participar en uno de los mejores episodios de la serie y, casualidad o no, los guionistas decidieron mofarse después de él en otros tres capítulos de la serie.

El episodio en el que habríamos escuchado la voz de Eastwood es 'Última salida a Springfield', en el que Lisa necesita un aparato dental y Homer lidera un huelga sindical para recuperar el seguro dental que el Señor Burns ha quitado para sus empleados.

El papel que querían confiar a Eastwood era el del Doctor Wolfe, el temible dentista de Lisa. Con ese personaje sucede algo curioso, ya que Anthony Hopkins también se negó a prestarle su voz, mientras que Anthony Perkins, el inolvidable protagonista de 'Psicosis', dijo que sí, pero falleció antes de poder hacerlo. Eso llevó a que acabase teniendo la voz de Hank Azaria, uno de los miembros fijos del equipo de la serie.

A reírse de Eastwood

Sin embargo, el equipo de 'Los Simpson' no se olvidó de Eastwood y ofreció dos parodias diferentes del actor en tres episodios posteriores de la serie. La primera en llegar fue McGarnagle, un duro policía claramente inspirado en Harry el sucio que aparece tanto en 'El niño que hay en Bart' y 'El niño que sabía demasiado'. Ambos capítulos se emitieron en la temporada inmediatamente posterior a la que incluye 'Última salida a Springfield'.

Luego hubo que esperar varias años hasta que Eastwood volvió a tener presencia en 'Los Simpson', en este caso de forma aún más directa que en el caso de McGarnagable. Fue en la novena temporada con 'Todo canciones, todo bailes' donde en los primeros minutos podemos ver una parodia de 'La leyenda de la ciudad sin nombre', aunque con la parodia de Eastwood luciendo el look utilizado en la trilogía del dólar.

Algunas fuentes apuntan a que también ofrecieron a Eastwood ese papel, pero no hay constancia real de ello. De hecho, Dan Castellaneta vuelve a prestarle su voz, tal y como hizo también en el caso de McGarnagable. Tampoco es que se pueda decir que sea una venganza para nada cruel, pero algo me dice que la negativa a participar en 'Última salida a Springfield' seguro que algo tuvo que ver en todo esto.

