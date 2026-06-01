Adiós para siempre a Clint Eastwood a los 96 años: la familia de la leyenda de Hollywood anuncia su retirada definitiva del cine

Todo hacía pensar que Clint Eastwood estaba trabajando en otra película tras el estreno de la estupenda 'Jurado nº 2' ('Juror #2'), pues él mismo así lo había dado a entender. Sin embargo, ahora ha llegado la confirmación definitiva de su retirada del cine por parte de la propia familia de una de las mayores leyendas de la historia del séptimo arte.

Llama mucho la atención que la noticia haya sido anunciada de forma poco ceremoniosa por su hijo Kyle Eastwood en France Info, donde destacó que "guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, pero tuve mucha suerte de poder trabajar con él en varias películas. Fue una gran experiencia para mí".

Se desconoce el motivo concreto

De hecho, esas declaraciones de Kyle Eastwood son de hace ya unos meses, pero no han trascendido hasta ahora por motivos que desconocemos. Vamos, que lleva ya un tiempo retirado disfrutando de los últimos años de vida que le queden. Esperemos que sean muchos, pero es que este 31 de mayo cumplió 96 años y el cuerpo humano tiene un límite.

Ojalá que su retirada no tenga nada que ver con algún problema de salud, algo que no conviene para nada descartar a esas edades. Es cierto que tiene un físico privilegiado fruto de una serie de pautas con las que siempre ha sido muy estricto, pero eso tampoco va a hacer inmortal a nadie.

Con una carrera repleta de éxitos tanto de taquilla como de crítica, habiendo ganado la friolera de 4 Óscar -aunque nunca lo consiguió por su faceta como actor- y con el respeto de millones de cinéfilos en todo el mundo, lo que sí es seguro es que se ha ganado a pulso hacer lo que le venga en gana.

Por mi parte, siempre recordaré 'Un mundo perfecto' ('A Perfect World') como mi película favorita firmada por él, mientras que por su trabajo delante de las cámaras me quedaré siempre con 'La muerte tenía un precio' ('Per qualche dollaro in più'), a mi juicio la mejor entrega de la trilogía del dólar.

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