Netflix demuestra que un reparto estelar puede vender por sí solo una película con el desquiciado tráiler de 'El manuscrito de Dante'

En ocasiones, independientemente del contenido de un tráiler y de lo mucho que conectemos con él en cuanto a tono, estilo y demás, solo necesitamos una lista de intérpretes para estar deseando posar las retinas sobre un largometraje. En caso de 'El manuscrito de Dante' ('In the Hand of Dante') es un clarísimo ejemplo de esto, porque con un simple vistazo a su reparto se ha convertido automáticamente y por méritos propios en uno de los títulos más deseados de este curso cinematográfico.

Entre dos siglos

Antes de soltar la bomba, eso sí, vamos a explicar un poco de qué va la cosa, comenzando por que la película de marras es el nuevo trabajo de Julian Schnabel, responsable de títulos de la talla de 'Basquiat', 'Antes que anochezca' o 'La escafandra y la mariposa'. Solo con esta referencia está claro que nos encontramos ante una producción que tener en el radar en todo momento.

La cosa gana enteros cuando nos centramos en la parte argumental, que propone una épica dividida entre los siglos XXI y XIV en la que un autor neoyorquino y Dante Alighieri verán sus vidas entrelazadas, con los pasajes actuales filmados en blanco y negro y los ambientados en el pasado en color, tal y como puede verse en el tráiler que puedes ver sobre esta líneas.

En lo que respecta a la sinopsis oficial, reza tal que así:

Cuando el supuesto manuscrito original de 'La Divina Comedia' emerge en los peligrosos bajos fondos de Nueva York, la mafia llama al erudito Nick para autenticarlo. Abrumado por la tentación, Nick roba el manuscrito, emprendiendo un camino oscuro y violento desde un metafórico infierno hasta el paraíso con su amor Giulietta, mientras se desarrolla una historia paralela: la odisea del propio Dante en el siglo XIV, un hombre que está atrapado en un matrimonio sin amor con Gemma. Dante escapa a Sicilia y crea su obra más grande, inmortalizando a su amor perdido, Beatriz. Las líneas de tiempo de Nick y Dante tejen caminos separados y, sin embargo, los dos hombres están inextricablemente unidos: ambos se pierden persiguiendo el amor, la belleza y la promesa misma de lo divino.

Y ahora, la joya de la corona: un reparto arrollador en el que figuran nombres como los de Oscar Isaac, Gerard Butler, John Malkovich, Franco Nero, Al Pacino, Sabrina Impacciatore, Jason Momoa, Gal Gadot y un Martin Scorsese que parece haberle cogido el gusto a esto de ponerse frente a las cámaras. Si con semejante selección de estrellas no se vende una cinta, apaga y vámonos.

'El manuscrito de Dante',. con sus 150 minutazos de duración, se estrenará el Netflix el próximo 24 de junio tras su irregular recepción en el Festival de Venecia, donde recibió algún que otro palo por parte de una crítica especializada que la tildó de "pretenciosa", "irregular", "indulgente" y "absurda". Tocará juzgarla de primera mano.

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