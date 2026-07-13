Soy demasiado joven para conocer el humor de Manuel Gila, pero esta película es fantástica y me lo ha descubierto

Reconozco que cuando se estrenó '¿Es el enemigo? La película de Gila' no me llamó mucho la atención. Formo parte de una generación que ha crecido sin saber prácticamente nada sobre Miguel Gila y aunque sabía que era un humorista muy importante en España, no le ubicaba en su contexto.

Por eso me alegro de que anoche la emitieran en La 1, porque gracias a eso acabé de entender por qué sigue siendo una figura tan admirada décadas después. La película no solo retrata con sensibilidad los años que marcaron su vida, sino que demuestra cómo alguien fue capaz de responder al horror de una guerra con inteligencia e ironía. Y sobrevivir al régimen que llegó después.

Mucho más allá de la comedia

El cineasta Alexis Morante opta por contarnos quién fue el joven Miguel Gila antes de convertirse en el humorista que todos conocen. Obligado a alistarse en el bando republicano durante la Guerra Civil, el protagonista deja atrás a su abuela, pero se lleva consigo aquello que nunca perderá: un ingenio capaz de hacer reír incluso en las peores circunstancias.

La película combina drama bélico, comedia y relato de supervivencia con mucho equilibrio y en medio del horror de la guerra, Gila consigue levantar el ánimo de sus compañeros con ocurrencias que anticipan al artista que años después conquistaría al público con sus famosos monólogos. Hay secuencias, como la de la hoguera, que resumen perfectamente esa mezcla de esperanza y tristeza.

Y gran parte del mérito lo tiene Óscar Lasarte -que fue nominado a Mejor actor revelación en los Goya, que nos deja una interpretación magnífica. No se limita a imitar a Gila, sino que captura su manera de hablar, sus silencios, su ironía y esa humanidad que convertía sus chistes en algo mucho más profundo que simples chistes.

Basada en 'El libro de Gila. Antología cómica de obra y vida', la película funciona como un homenaje fantástico al humorista, pero también como una mirada a las experiencias que moldearon su personalidad y su forma de entender la comedia.

Lo mejor, sin embargo, es que acaba siendo mucho más que una biografía. Es un alegato antibelicista que recuerda que el humor puede convertirse en un acto de resistencia frente a la barbarie. A mí me ha generado la necesidad de descubrir los monólogos de Gila y de entender por qué marcó a tantas generaciones. Y también me ha alegrado haber descubierto, aunque sea tarde, a uno de los grandes iconos del humor español.

Está disponible en RTVE Play.

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