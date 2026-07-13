'Star Wars: Starfighter', fecha de estreno, reparto y todo lo que sabemos de la película protagonizada por Ryan Gosling

Pudiendo hablar en cualquier idioma, vamos a elegir hablar en el de la verdad: pese a contadísimas excepciones como la magnífica 'Andor' —probablemente, la mejor producción de la franquicia en muchísimo tiempo junto a 'Los últimos Jedi'— la saga 'Star Wars' lleva estancada demasiado tiempo, y la principal responsable de esto ha sido ha sido la insistencia en regresar una y otra vez a los mismos lugares y personajes comunes.

Por suerte, además del cambio de aires en la directiva de LucasFilm, con Dave Filoni y Lynwen Brennan tomando el testigo de Kathleen Kennedy en la presidencia, hay un proyecto concreto que invita a tener esperanza y que demuestra que aún hay vida —y muchas historias que contar— en el vasto universo creado por George Lucas en un ya lejano 1977: se titula 'Star Wars: Star Fighter' y podremos disfrutarla en menos de un año.

Cuándo se estrena 'Star Wars: Starfighter'

Este es uno de esos casos en los que tal vez sea buena idea pedir un deseo, porque desde que se anunció 'Star Wars: Starfighter' el mes de abril del pasado 2025 no ha variado la fecha de estreno prevista para la producción. Esta, si todo va bien y si no se ve sometida a los retrasos, los cambios de planes y las reestructuraciones de calendario de grandes compañías como Disney, llegará a nuestras salas de cine el 28 de mayo del próximo 2027.

Reparto y protagonistas de 'Star Wars: Starfighter'

Si hay algo que llama poderosamente la atención de 'Star Wars: Starfighter' es el potentísimo reparto que se ha anunciado hasta la fecha y que cuenta con Ryan Gosling en el papel protagonista. Junto a él, que dará vida a un piloto de combate solitario, Matt Smith y Mia Goth se pondrán en la piel de los villanos de la función —el perfil, desde luego, lo dan a la perfección—, el joven Flynn Gray interpretará al sobrino del personaje de Gosling y Amy Adams hará lo propio con la hermana del piloto.

Junto a ellos, otros nombres confirmados son los de Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Ings.

Director y equipo de 'Star Wars: Starfighter'

El equipo técnico y creativo del largometraje está compuesto por varias cabezas de departamento de renombre, comenzando por el director Shawn Levy, responsable de la trilogía 'Noche en el museo', de cintas como 'Free Guy' o la hilarante y taquillera 'Deadpool & Lobezno', y por su trabajo como realizador y productor ejecutivo de 'Stranger Things'. Sin duda, una elección perfecta si se busca equilibrar comedia, acción y algo de corazón.

El guion de 'Starfighter' correrá a cargo del colaborador habitual de Levy Jonathan Trooper, creador de las series 'Banshee', 'Vicios ocultos' y 'Warrior', mientras que la banda sonora estará firmada por el veterano Thomas Newman, nominado a 15 Oscars por partituras de la talla de las de 'Skyfall', '1917' o 'WALL-E'. La dirección de fotografía, y esto es lo más importante, estará capitaneada por Claudio Miranda, que maravilló a medio mundo con su descomunal labor en 'Top Gun: Maverick' y que promete unas escenas de altos vuelos para enmarcar.

La historia de 'Star Wars: Starfighter'

Por el momento, los detalles sobre la trama de 'Star Wars: Starfighter' son relativamente escasos. Se sabe que su historia se ambientará aproximadamente cinco años después de los eventos de 'Star Wars: El Ascenso de Skywalker', y que abrazará el tropo narrativo del lobo solitario y su cachorro, con el personaje de Gosling teniendo que proteger al de Gray en una estructura dramática de persecución constante.

Lo mejor de todo es que 'Starfighter' será un película original e independiente al resto de la franquicia, aunque ciertos rumores recientes han sugerido que la Rey de Daisy Ridley hará acto de presencia para calentar motores de cara a una nueva trilogía, probablemente como la directora de la nueva Academia Jedi. Veremos si termina confirmándose algo al respecto.

Imágenes, carteles y tráileres de 'Star Wars: Starfighter'

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