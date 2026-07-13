Ramón García, presentador de 64 años: "Últimamente veo muchos compañeros que se ponen por delante del invitado"

Hoy, a partir de las 21:45 (hora peninsular), regresa uno de los grandes clásicos del verano en la televisión nacional: el 'Grand Prix'. El formato, que celebra 40 años de historia, si bien estuvo casi dos décadas fuera de emisión, marcó a toda una generación de niños en los 90 gracias al humor y la cercanía de Ramón García, figura clave de aquella televisión familiar y testigo privilegiado de cómo ha cambiado el medio. Sobre ese contraste entre pasado y presente ha querido reflexionar el presentador en una entrevista reciente con los compañeros de 20 Minutos.

"Eso me lo enseñó Raffaella Carrà, que me insistía: 'la gente cree que yo soy la importante"

Ramontxu, como lo conoce medio país, cumplirá 65 años en noviembre y ha pasado más de la mitad de su vida profesional frente a las cámaras. Primero aprendiendo de los mejores, y ahora convertido en uno de los veteranos del sector de los que muchos jóvenes, y también la industria, quizás deberían tomar nota. Especialmente aquellos que comparten con él la profesión de presentador, a los que ha querido transmitir un consejo que Raffaella Carrà le dio cuando empezó en los 90: "Últimamente veo mucho presentador y presentadora que se ponen por delante del invitado. Quieren saber más que el invitado, quieren opinar más que el experto y ya le dan la respuesta hasta hecha. Si el invitado canta, incluso tienen que cantar ellos también. Si tú invitas a alguien, el invitado siempre es el importante. Eso me lo enseñó Raffaella Carrà, que me insistía: 'la gente cree que yo soy la importante. No, lo son los que se sientan aquí'".

Una televisión a la que le falta dinamismo

García también considera que a la televisión actual le falta algo más de ritmo y dinamismo, que esté en constante movimiento por así decirlo. "Yo tuve la suerte de trabajar con los mejores y me enseñaron de iluminación, de realización, de colocar al invitado o concursante en la luz buena sin que se notara demasiado. Todo eso se va perdiendo, porque la tele a menudo son cinco personas hablando en una mesa. De lo que sea: de política, de corazón. Pero solo eso no es tele. La tele es imágenes, es imaginación que tú le das al espectador a través del color, de los decorados, de las voces, de las luces. Si tú todo lo haces plano, y todo tiene la misma luz, y todos están sentados, y todos hablan lo mismo, y encima los invitados siempre son los mismos en todos los programas, pues la tele se acaba. Dices, que la den por saco".

Desde luego es evidente que la televisión actual está plagada de tertulias. Ya sean de noticias de actualidad, de cotilleos, de deportes o de cualquier otra temática que encaje. Quizás haya que escuchar un poco más a Ramón García si no se quiere que un día nos encontremos con que el espectador definitivamente se ha ido.

Imagen | Plano General (RTVE)

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