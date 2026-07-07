Es oficial, el 'Grand Prix' ya tiene fecha y hora en La 1. Se emite más pronto que nunca, pero la letra pequeña confirma su error de siempre

Desde La 1 confirmaron ayer la fecha y hora de estreno del 'Grand Prix 2026'. El concurso en el que dos pueblos de España se enfrentan en toda clase de disparatadas pruebas volverá a la pequeña pantalla este verano a partir del 13 de julio a las 21:45, justo después del Telediario y ocupando el hueco dejado por 'La Revuelta'. Es decir, este estío el prime time se adelanta en la televisión pública, lo cual es una fabulosa noticia al tratarse de un programa familiar. ¿El problema? Hay una pequeña letra pequeña.

Según podemos leer a través de El Televisero, desde la corporación han decidido incluir un programa previó a cada programa en el que se conocerán mejor a los pueblos participantes de cada entrega. No hay más detalles de su contenido, ni tampoco de su duración, pero podemos concluir que el 'Grand Prix' no comenzará puntualmente a las 21:45, sino más tarde. Posiblemente no tanto como en ediciones anteriores, donde La 1 apostó, inicialmente, por conservar su access time con experimentos como 'La Garita'.

El programa del abuelo y del niño

Y es que una de las quejas habituales de la audiencia en esta etapa del 'Grand Prix' en la televisión pública ha sido precisamente su horario de emisión. Resulta llamativo, sobre todo, tratándose del que siempre se ha presentado como "el programa del abuelo y del niño", una etiqueta nacida de su mítica sintonía y que resume a la perfección su espíritu familiar. Por eso, muchos espectadores llevan tiempo reclamando un horario más accesible para todas las generaciones, especialmente en verano sin colegios.

Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. De momento sabemos que Grand Prix 2026 se estrena este lunes con el primer duelo entre Cantalejo (Segovia) y Polinyà (Barcelona). Serán los dos primeros pueblos de una edición que reunirá a 12 localidades del país en un total de nueve entregas: seis programas clasificatorios, dos semifinales y la gran final. Un recorrido más que suficiente para mantenernos entretenidos durante toda la época estival, acompañado de sus juegos clásicos, sus padrinos y el resto de elementos habituales del formato. Incluido un regreso demandado.

En Espinof | Hoy en streaming, uno de los mejores creadores españoles y la mejor Carmen Machi en una serie completamente espléndida que pronto hará su regreso

En Espinof | Los psicólogos elogian esta película de Robert Downey Jr. por su tremendo realismo: "Rica en matices y clínicamente precisa"