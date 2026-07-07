El guionista de 'Batman 2' revela por qué las adaptaciones de los cómics no funcionan en el cine: "Recibo cinco veces menos ofertas"

Durante muchos años parecía que las películas de superhéroes eran uno de los grandes motores que más dinero inyectaban a Hollywood. Marvel y DC ocupaban el centro de la conversación, la taquilla y los anuncios de nuevos proyectos. Sin embargo, esa hegemonía ya lleva un tiempo mostrando signos de desgaste y cada vez son más las voces de la industria que apuntan a tomar otro camino. Uno de ellos es Mattson Tomlin, coguionista de 'The Batman 2', que cree que los estudios ya han encontrado cuál será la próxima gran obsesión: las adaptaciones de videojuegos.

Un cambio de prioridad

Mattson Tomlin compartió su visión a través de sus redes sociales, donde aseguró que la industria está entrando en una nueva etapa. Según el guionista, las adaptaciones de videojuegos se han convertido en la gran apuesta de los estudios y están desplazando poco a poco a las películas basadas en cómics.

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Su reflexión llega en un momento en el que el cine de superhéroes ya no tiene el dominio absoluto de hace unos años. Aunque títulos como 'Deadpool y Lobezno' o las películas de Spider-Man con Tom Holland siguen funcionando muy bien, muchas otras producciones recientes de Marvel y DC no han conseguido el rendimiento esperado en taquilla pese a contar con presupuestos millonarios.

Sin embargo, mientras tanto, las adaptaciones de videojuegos viven su mejor momento. En los últimos años, películas como 'Super Mario Bros.: La película', su secuela o 'Una película de Minecraft' han demostrado que estas franquicias pueden convertirse en auténticos fenómenos globales capaces de superar los mil millones de dólares -o acercarse a esa cifra- en la taquilla mundial.

Además, el éxito tampoco se limita al cine. Series como 'The Last of Us' o 'Fallout' han tenido una excelente acogida tanto por parte de la crítica como del público, consolidando la idea de que las adaptaciones de videojuegos han encontrado por fin la fórmula para triunfar también en televisión.

Aunque eso no significa que el cine de superhéroes haya terminado. De hecho, Tomlin es uno de los responsables del guion de 'The Batman 2', la esperada secuela dirigida por Matt Reeves en la que Robert Pattinson volverá a ponerse en la piel de Bruce Wayne. Con su estreno previsto para octubre de 2027, la película aspira a demostrar que todavía hay espacio para los cómics.

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