'The Mandalorian and Grogu' se hunde en taquilla e iguala el récord negativo de Star Wars en los cines de Estados Unidos

Disney se ha llevado una gran decepción con 'The Mandalorian and Grogu', ya que la película nacía con el gancho de ser el primer largometraje del universo Star Wars desde 2019. Ni siquiera eso ha sido suficiente para que la aventura protagonizada por Pedro Pascal no haya pinchado en taquilla, donde además ha igualado un récord negativo de la saga de ciencia ficción creada por George Lucas.

Hasta ahora, la única película de la franquicia que había aguantado solamente seis fines de semana en el top 10 de la taquilla de Estados Unidos era 'Han Solo: Una historia de Star Wars'. Ahora ya podemos sumar 'The Mandalorian and Grogu' a la lista, pues este pasado fin de semana cayó a la undécima posición con unos ingresos de apenas 600.000 dólares.

A la cola de Star Wars

De hecho, 'The Mandalorian and Grogu' ya estuvo a punto de romper este récord negativo durante el fin de semana del 26 al 28 de junio de 2026, pero entonces aguantó justo en décima posición con unos ingresos de 1,75 millones de dólares. Por ponerlo en perspectiva, 'Han Solo: Una historia de Star Wars' ocupó el noveno puesto durante su sexto fin de semana en salas.

Además, 'The Mandalorian and Grogu' está a punto de confirmarse como la película en imagen real de Star Wars menos taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos. Actualmente suma 176,83 millones de dólares, y justo delante encontramos a 'Han Solo: Una historia de Star Wars' con 213,76 millones de dólares.

Es cierto que entre medias habría que incluir a 'El imperio contraataca' si no tenemos en cuenta los reestrenos, pues sumó 209,39 millones de dólares en 1980, pero es que la versión especial lanzada en 1997 acumuló 67,59 millones adicionales...

Por último, 'The Mandalorian and Grogu' acumula ahora mismo unos ingresos mundiales de 329 millones de dólares, lo que también la sitúa a la cola en el top de Star Wars. Costó 165 millones, por lo que en ningún caso puede decirse que haya sido un éxito, pero ahí sí que va a ser mucho más rentable que 'Han Solo: Una historia de Star Wars', pues el coste de esta última se disparó hasta los 275 millones-.

Lo que sí está claro es que a Disney no le queda otra que replantearse el futuro de Star Wars, aunque es posible que para ello prefieran esperar hasta el año que viene. ¿El motivo? El estreno de 'Star Wars: Starfighter' con Ryan Gosling al frente del reparto. Si triunfa, 'The Mandalorian and Grogu' puede ser dejada de lado como un pequeño traspiés, pero como fracase...

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