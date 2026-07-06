Quentin Tarantino, sobre su fetichismo por los pies de las mujeres: "Es simplemente señal de que eres un buen director"

Quentin Tarantino es conocido por muchas cosas, pero una de las más curiosas es el supuesto fetichismo que siente hacia los pies femeninos. En sus películas encontramos multitud de momentos que los resaltan, llegando al punto de que Maya Hawke bromease con que el consejo que le dio su madre Uma Thurman antes de trabajar con Tarantino es que no se quitase los zapatos.

Tan habitual es que los fans de Tarantino hablan de ello con regularidad, pero el propio cineasta solamente se ha referido a este tema en una ocasión. Fue cuando en GQ le preguntaron sobre qué opinaba de que la gente creyera que tenía una fijación por los pies de las mujeres.

"Hay muchos pies en las películas de muchos buenos directores"

La primera reacción de Tarantino a la pregunta fue un suspiro de decepción ante tener que lidiar con el tema, pero luego respondió diciendo lo siguiente: "No me lo tomo en serio. Hay muchos pies en las películas de muchos buenos directores. Es simplemente señal de que eres un buen director. Por ejemplo, antes que yo, la persona que definía el fetichismo de pies era Luis Buñuel, otro director de cine. Y a Hitchcock lo acusaron de ello, y a Sofia Coppola también".

A mí me parece una explicación un tanto pobre, sobre todo si luego tenemos en cuenta ejemplos como que Tarantino insistió en escupir y estrangular personalmente a Uma Thurman en 'Kill Bill', tal y como la propia actriz aseguró en The New York Times.

Además, en algunas ocasiones sí que esos planos parecen encajar bien en la narrativa de sus películas, pero hay oros en los que esos momentos gritan que sólo están ahí por el fetiche de Tarantino hacia los pies femeninos. Si es que hasta él mismo coescribió 'Abierto hasta el amanecer', donde su personaje chupaba el pie a Salma Hayek...

Dicho todo esto, son sus películas y puede hacer lo que le apetezca en ellas mientras respete la legalidad, pero que no venga con explicaciones cuestionables al respeto. Tan fácil como asumirlo.

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