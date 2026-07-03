Número 1 de Prime Video en 22 países. La serie que ha destronado a 'Off Campus' trae de vuelta a uno de los personajes más míticos del siglo XXI

En Amazon tienen que estar encantadísimos con el éxito de 'Off Campus', pues esta adaptación de la saga literaria de Elle Kennedy se ha convertido en el mayor éxito del año de Prime Video. Tanto es así que aún seguía en lo más alto de la plataforma casi dos meses después de su estreno, pero ahora ha sido destronada por 'Elle', que ya ocupa el número 1 de Prime Video en 22 países.

'Elle' es la precuela de 'Una rubia muy legal' ('Legally Blonde'), la famosa comedia protagonizada por Reese Witherspoon cuyo éxito propició el lanzamiento de una secuela apenas dos años más tarde. Pese a que 'Una rubia muy legal 2' también fue un éxito de taquilla, sus fans todavía siguen esperando esa tercera entrega que les prometieron hace ya muchos años.

La tercera serie que supera a 'Off Campus'

De hecho, fue que 'Una rubia muy legal 3' no terminase de salir adelante lo que llevó a Amazon a intentar expandir este universo con una serie de televisión. El fruto de ese empeño es 'Elle', una precuela situada en Seattle durante los años 90 del siglo XX que muestra a Elle Woods cuando todavía es una estudiante de instituto. Y es que la acción se sitúa 6 años antes que 'Una rubia muy legal'.

Lexi Minetree es la actriz encargada de dar vida a una versión más joven del mítico personaje inmortalizado en su momento por Witherspoon. June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz la acompañan al frente de un reparto en el que también participa brevemente el tristemente ya fallecido James Van Der Beek.

Amazon estrenó de golpe los 8 episodios que dan forma a la primera temporada de 'Elle' este pasado 1 de julio, y su éxito ha sido instantáneo. En cuestión de horas había destronado a 'Off Campus', quedando ahora la duda de si es algo momentáneo o no. Que nos nos olvidemos que tanto 'Spider-Noir' como 'Todos nuestros años' también lo consiguieron durante unos días, solamente para luego volver a ser superadas.

Eso sí, parece que 'Elle' no está generando mucho entusiasmo, pues se tiene que conformar con un 54% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y un 6,7 de nota media en IMDb. Por su parte, 'Off Campus' tiene un 91% en la primera y un 7,9 en la segunda...

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