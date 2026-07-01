Quería que 'Elle' me gustase, pero creo que la precuela de 'Una rubia muy legal' es una serie genérica de instituto

Nos enamoró hace dos décadas en la figura de Reese Witherspoon y hoy llega a Prime Video dispuesta a que estemos de nuevo pendientes de las vicisitudes de Elle Woods. Esta vez en forma de una precuela de 'Una rubia muy legal' (Legally Blonde), que estrena Prime Video.

En esta ocasión es Lexi Minetree la que interpreta al personaje en una serie ambientada unos seis años antes de los hechos de la película. La premisa es ver cómo se forjó la protagonista en una nueva vida cuando su familia tiene que dejar Los Angeles por cosas y Elle está como pez fuera del agua intentando hacerse hueco en un instituto de Seattle.

Y, la verdad, la protagonista podría llamarse Elle Woods como podría llamarse Carol Smith. Esto por bastantes razones: primero porque más allá de que compartan nombre y su estilo inconfundible (ese "rosa no es una personalidad"), la serie de Amazon Prime Video no deja de ser en ningún momento una serie genérica de instituto.

Spin-off de nombre

Una de mis lógicas internas que me dicen que un spin-off, sobre todo si es precuela, tiene sentido o, al menos, aporta algo al desarrollo del universo o, en este caso, personaje es precisamente que tenga ganas de ver o volver a ver la original. No porque sea peor o mejor, sino más bien por ver cómo se revisitan cuestiones y temas, qué se suma y cómo conviven ambas producciones. Con 'Elle' esto no pasa. O sí, pero por las razones equivocadas.

No estoy hablando de cuestiones de si una precuela de 'Una rubia muy legal' era necesaria o no –vivimos en un mundo en el que hasta las legañas de Walter White pueden ser una IP que explotar–, más bien de que si lo que se hace con ello merezca o no la pena o tenga sentido pertenecer a este universo. Spoiler: no lo tiene.

No lo tiene en el sentido del salto de fe que tienes que dar si se supone que tienes que creer que, antes de ser esa jovencita estudiante de derecho que vive un poco en los mundos de yupi, cuya vida se fundamentaba en chicos (y la idea de amor verdadero), en moda, en ser muy amiga de sus amigas, Elle Woods estuvo una temporada en Seattle respirando subcultura grunge y con amigos activistas. Un ejercicio de retrocontinuidad que hace que esa, nótese el entrecomillado, "pérdida de la inocencia" (o evolución) que ocurre en 'Una rubia muy legal', deje de tener razón de ser.

Esto causa que de repente veas 'Elle' desde bastante más distancia de la adecuada. Reconozco que, aun así, esta incongruencia entre pasado y futuro de Elle Woods es lo de menos porque una vez visto que es mala adaptación la pregunta es ¿es buena serie, al menos? Me temo que aquí la respuesta es igualmente negativa.

Más allá del buen hacer de Minetree, el arquetipo al que se ciñe la protagonista es tan habitual que parece una copia de una fotocopia. Una fotocopia que destaca en los pasillos del instituto por ir vestida de un color que no sea negro o gris más que porque realmente tenga cierto carisma. Las exageraciones casi paródicas de la película original, aquí ni se intuyen. No hay ni un intento de hacer humor.

Mira que tenía ciertas ganas de ver 'Elle' y, de verdad, quería que me gustase. Pero lo que me ha ofrecido Prime Video es algo tan soso, genérico y olvidable que tengo que volver a ver la película original aunque sea para compensar.

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