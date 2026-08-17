'El final de Oak Street' no consigue rugir en taquilla ante un Spider-man que no para de sumar récords en uno de los mejores meses de agosto que se recuerdan

Todo el mundo parecía tener claro que agosto era el mes de Spider-Man y Christopher Nolan y no tenía sentido estrenar nada realmente gordo para tratar de competir, porque sería como competir con una masa gigantesca. Sin embargo, Warner ha movido ficha con 'El final de Oak Street', un clásico blockbuster estival de dinosaurios y viajes en el tiempo que en cualquier otro momento no habría funcionado mal... pero que se ha estrenado cuando no debía, y no ha terminado de morder lo suficiente.

Una taquilla se balanceaba sobre la tela de una araña

El aguante de 'Spider-man: Brand New Day' en su tercer fin de semana es tan espectacular que se ha colocado en dos posiciones la mar de curiosas. Por un lado, es el segundo mejor tercer fin de semana de la historia en Estados Unidos (solo por detrás de 'Star Wars, episodio VII: El despertar de la Fuerza') y por otro ha llevado al fin de semana, en global, al top 10 de los mejores en agosto en una década, con 160 millones recaudados en total. No hablamos ya de cifras post-COVID, sino de cifras generales. Ese es el poder del arácnido.

Aunque pierde un 51,5% de taquilla, la película de Marvel se mueve en unas cifras imposibles: solo este fin de semana se ha llevado otros 70 millones en Estados Unidos, que eleva su cifra global... ¡A los 2021 millones de dólares! Entra así en el club más exclusivo de Hollywood y nadie sabe dónde estará su techo: 'Vengadores: Infinity War' y 'El despertar de la Fuerza' están a tiro de piedra y tiene muy fácil colarse en el top 3 de la taquilla histórica. De momento es la película de Spider-man más taquillera de la historia y, por tanto, la película de un superhéroe individual de más éxito.

En el puesto 2, sin desmerecer, porque esta es ya su quinta semana, se encuentra 'La Odisea', que sigue bajando muy, muy poco (un 26,8%) y gana 23,2 millones en Estados Unidos, sumando, globalmente, 1290 millones de dólares. Los 1500 están a la vista y la semana que viene debería suceder a 'Deadpool y Lobezno' como la película calificada R (o sea, para mayores de 18 años) más taquillera de la historia. Vaya año. Lógicamente, contra estas dos rocas inamovibles nada ha podido hacer 'El final de Oak Street', que se ha tenido que conformar con 21 millones en el tercer puesto, que en todo el mundo se elevan a 47 millones. Una buena cifra si no hubiera costado más de 80 millones que va a sufrir para recuperar.

Curiosamente, del puesto 4 al 7 de taquilla se amontonan estrenos de esos que no necesitan mucho dinero para dar beneficios, como 'La patrulla canina: La dino-película' (20,5 millones y 69 millones en todo el mundo); el documental del grupo Katseye (3,9 millones); la grabación del musical 'Six' (3 millones) y 'The brink of war' (que con un presupuesto de 21 millones más va a sufrir haber recaudado tan solo 2,6). Por su parte, 'Una noche al año' acusa la mayor caída del top 10, con un 63,7%, y confirma su topetazo: en todo el mundo solo acumula 12,1 millones frente a sus 25 millones de presupuesto. Uf.

Mirando los datos, me gustaría destacar el éxito local de 'Tony' y 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma', que antes de lanzarse en todo Estados Unidos a morir están triunfando con una media por sala de 19.099 dólares y 16.800 dólares respectivamente, con posibilidades de convertirse en los grandes éxitos indie de la temporada... y muy conscientes de que nada pueden hacer contra el arácnido.

Si, como los enemigos de Spidey, te preguntas cuándo caerá, la respuesta no está nada clara. porque nadie está apostando muchísimo. Puede que sea 'Insidious: Fuera del más allá' la semana que viene, o 'Coyote vs ACME' el 28 de agosto o, quién sabe, 'Fall 2' nada más empezar septiembre. Alguien, tarde o temprano, tiene que hacerla bajar. Es cuestión de tiempo mientras disfrutamos de su espectacular y modélica subida al Olimpo.

En España, calma chicha arácnida

Mientras tanto, no se puede decir que en nuestro país seamos los más originales, porque prácticamente repetimos el top 4 estadounidense, sumando en total unos más normales 6,64 millones de euros, que se acercan más a lo que es normal en estas fechas. 'Spider-man: Brand New Day' está a la cabeza, sumando 2,3 millones de euros más, superando los 30 millones y convirtiéndose en el mayor éxito de 2026 , y 'La Odisea' le sigue, bajando solo un 24%, con 1,65 millones de euros recaudados: se va a colocar dentro de poco también por encima de los 30 millones... y ya supera a 'Torrente Presidente'.

En el puesto número 3, claro, 'El final de Oak Street', un buen lanzamiento para ser una película original y rozando el millón de recaudación. Después, 'La patrulla canina: La dino-película' se tiene que conformar con 330.500 euros (llegando casi al millón y medio de recaudación, eso sí). 'Minions & Monsters' sigue aguantando en el puesto 5 (y está a nada de los 500 millones en la taquilla global) y deja el resto de la taquilla para el documental de 'Katseye', 'Marsupilami' (que entra directa al puesto 7 con 200.000 euros) y dos viejas conocidas, 'Obsession' y 'Toy Story 5'. 8 semanas y 9 semanas respectivamente, y aún tienen aguante. De hecho, la cinta de terror está a tan solo 5 millones de superar los 500 en todo el mundo, una cifra absolutamente increíble, sobre todo para una película original.

La semana que viene deja la duda de qué pasará con 'Insidious' y si Jason Statham sacará pecho con 'El Motín', pero la cosa promete revolucionarse de verdad el 26 de agosto, con la llegada de 'El ser querido' y 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa'. Allí nos veremos para culminar un agosto absolutamente fabuloso.

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