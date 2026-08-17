¡'Spider-Man: Brand New Day' supera los 2000 millones! Es la segunda película que más rápido lo ha conseguido en toda la historia y aspira a récord

Solo 65 películas han conseguido superar los 1000 millones de dólares en toda la historia del cine, pero hay un club aún más exclusivo: las que han superado los 2000 millones de dólares. Solo había 7 películas en este particular Olimpo hasta esta semana, cuando 'Spider-man: Brand New Day' se ha columpiado hasta el octavo lugar sumando un total de 2.021.832.000 dólares. Y no lo ha hecho renqueando o en sus últimos momentos de pura potra, sino en su tercera semana aguantando en el puesto número 1 en taquilla. Dicho de otra manera: solo el cielo es el límite.

Arañita, arañita, ¿quieres ver mi taquillita?

Tras superar a 'No Way Home', se ha convertido no solo en la película más popular de Spider-man, sino de cualquier superhéroe en solitario. Eso sí, si quiere convertirse en la película basada en un cómic más taquillera de la historia, por delante aún le quedan 'Vengadores: Infinity War' (a la que batirá en breves) y 'Vengadores: Endgame'. Muchos ya están elucubrando si el tirón le dará para convertirse en la cinta más taquillera de la historia, pero lo tiene muy complicado.

Que lo peor que tengan que decir del rendimiento de tu película sea "Puede pasar, pero no creo que se convierta en la más taquillera de la historia del cine", vaya. Marvel se apunta un tanto gigantesco y se prepara para la llegada de 'Vengadores: Doomsday', que está teniendo, según se dice, una preventa absolutamente arrolladora. Hay que tener en cuenta que llevábamos tres años y medio sin que una película americana superara los 2000 millones en taquilla (desde 'Avatar: el sentido de agua') y puede que este año tengamos dos cintas que lo consigan.

Por cierto, 'Spider-man: Brand New Day' es la segunda película que más rápido ha llegado a los 2000 millones, en tan solo tres semanas, solo detrás de (claro) 'Vengadores: Endgame', que tardó tan solo 11 días. De hecho, es posible que esta sea la primera película de la historia en superar los 1000 millones solo en Estados Unidos, dejando el listón altísimo para lo que esté por venir. Hay quien cree que puede, incluso, inagururar el club de los 3000 millones. Me temo que, de momento, es una posibilidad lejana, pero a medida que vaya avanzando el verano lo tendremos más claro.

Solo queda, de momento, regocijarnos en la nueva vida a unas salas de cine que muchos mataron antes de tiempo y que, aunque este año han demostrado que no necesitan franquicias para sobrevivir, se han asegurado un buen superávit este año gracias a esta cinta y a 'La Odisea'. Un absoluto disfrute que, entre telaraña y telaraña, no conoce techo.

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