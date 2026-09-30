Es una de las comedias más originales del año, con viajes en el tiempo y guiños a Will Smith, y ya se puede ver en España

Es controvertido señalarlo porque es también el sustento necesario para algunos, pero los términos de la propiedad intelectual son frecuentemente cepos de la creatividad. La restricción de imágenes y nombres dejan poco margen a darles expresión realmente popular, sólo aquella que unos pocos pueden explotar económicamente.

Es ahí donde debe actuar la irreverencia más independiente y deliberadamente de culto, que aunque no tenga acomodo en un circuito comercial al menos debe intentar crear una trinchera propia donde otros inconformistas tengan cabida. Matt Johnson y Jay McCarrol estuvieron durante largo tiempo haciendo payasadas discurriendo todos los límites posibles tanto de la propiedad intelectual de la cultura pop como de la comedia de cámara oculta en un programa canadiense pequeñito que ahora se ha transformado en una de las películas de culto de 2026.

La felicidad es cuando nos juntamos en un acto criminal

‘Nirvanna the Band the Show the Movie’ ha sido una de las películas de comedia con mejores críticas del año y una de las grandes sorpresas en el terreno de la ciencia ficción de viajes en el tiempo, aunque en España no podíamos verla hasta hace pocos días. Ahora la película protagonizada y escrita Johnson (que también dirige) y McCarrol (que también hace la música) se puede ver en alquiler en plataformas como RakutenTV, Amazon o Filmin.

Matt y Jay tienen una banda musical indie cuyo único objetivo es tocar en el Rivoli, una sala local de Toronto. En vez de probar a intentar ponerse en contacto para alquilar el local, piensan en estratagemas enrevesadas para ser invitados a tocar. Cuando su último plan fracasa, se cuestionan si vale la pena seguir intentando mantener la banda, o incluso su amistad. Pero todo pega un giro inesperado cuando ambos viajan a través del tiempo al año 2008.

Cómo eligen marcar al espectador que los personajes han llegado a 2008 acaba dejando algunos de los mejores momentos cómicos del año, mostrando la habilidad de este dúo para indagar en nuestra relación con la cultura en estas últimas décadas (incluyendo una mordaz referencia a Will Smith). Hay muchas referencias también a clásicos de la ciencia ficción temporal, incluyendo los más evidentes que te vienen a la mente, pero siempre encuentran el giro más especial y poco común para colocarlo.

‘Nirvanna The Band The Show The Movie’: creatividad por delante

Es una muestra más del cine de Johnson, que hace unos años entregó la notable ‘BlackBerry’ donde también hace una inmersión profunda en códigos de cine americano para revolverlos desde dentro. Hay siempre una irreverencia interna, pero sin sacrificar una apariencia accesible y simpática con la que entretener al que quiera simplemente entretenerse.

Cómo está construida expresa signos de gran inteligencia, creativa y emocional, ya que uno puede ver la película sin haber visto ni un sólo minuto previo de la serie anterior o del cine de Matt Johnson (él hasta prefiere que uno entre así) y no cuestiona nunca la relación de perdedores que tienen estos dos protagonistas. Lo hace también sin atarse a un estilo concreto, saltando de los códigos de la sitcom de compañeros de piso a un puro mockumentary donde te preguntas todo el rato si es real lo que estás viendo y cómo han sido capaces de sacarlo adelante.

‘Nirvanna the Band the Show the Movie’ es un ejemplo de no tener miedo ante los límites de presupuesto o de los que impone el mercado, y dar con el enfoque más creativo y gracioso posible. Es así como te encariñas casi al instante de personajes un tanto agridulces y con aristas, pero que conquistan porque nada hay más bonito que hacer cosas con tus amigos, y se acaba cristalizando una de las mayores sorpresas del cine de este año.

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