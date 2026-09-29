20 años después de su estreno, uno de los mejores animes de la historia prepara su gran regreso. Un fascinante thriller político con mechas que da paso a una nueva era

Algunos de los mejores animes del siglo XXI ya van alcanzando la veintena, aunque han envejecido como buen vino. Uno de ellos es 'Code Geass', que para celebrar su 20 aniversario confirmó en 2025 que tenía un nuevo anime en marcha y ahora la secuela ha desvelado su primerísimo vistazo.

Un nuevo comienzo

La 'Code Geass' original se estrenó en 2006 para contarnos la historia de Lelouch Lamperouge, un noble britano que creció en un Japón ocupado y se une a los revolucionarios nipones para liberar el país. Su arma secreta es el Geass, un poder que le permite entrar en la mente de otros y con la que se propone ejecutar su venganza contra quienes destruyeron a su familia.

Un brillante drama filosófico cargadito de tragedia, que exploraba cuestiones políticos, morales y contaba con el sello de calidad de Sunrise en una ambientación distópica con mechas y un imperio opresor. Veinte años después, la secuela 'Code Geass: Star Chaser Aspal' está en marcha y ya ha desvelado su primer vistazo.

La secuela llegará en algún momento de 2027, y cuenta con un importante cambio frente al anime original, ya que corre a cuenta de un nuevo equipo creativo. Kazuka Nomura y Mado Nozaki sustituyen a Goro Taniguchi e Ichiro Okouchi como director y guionista, aunque Sunrise y Bandai Namco siguen encargándose de la franquicia.

Todavía no está muy claro en qué punto de la continuidad se ambientará 'Code Geass: Star Chaser Aspal'. Aunque todo parece indicar que será una secuela en la misma línea temporal de las últimas películas de la saga y también de la miniserie 'Rozé of the Recapture', que se estrenó en 2024.

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