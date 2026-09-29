Vivió hasta los 91 años y es el único actor con cinco estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una leyenda del western que conquistó Estados Unidos

El Paseo de la Fama de Hollywood reconoce las aportaciones al mundo del espectáculo de todo tipo de artistas. Sin embargo, hay solamente una persona que tiene el honor tener 5 estrellas allí, ya que cada una de ellas sirve para ilustrar su inmortal aportación a diferentes áreas de la industria. Estamos hablando de Gene Autry.

Nacido el 29 de septiembre de 1907, la carrera profesional de Autry comenzó trabajando como telegrafista, pero ese no era su sueño. Pronto apostó fuerte por su carrera como cantante y en 1929 firmó un contrato discográfica con Columbia Records, logrando tanto éxito que llegó a componer más de 300 canciones y a vender más de 100 millones de discos.

No tenía rival

Ese éxito se vio también influenciado por su buen trabajo en la radio -trabajó durante 4 años en un programa de Chicago- y lo rápido que destacó en el mundo del cine. Su debut tuvo lugar en 1934 con 'En un rancho de Santa Fe', y al año siguiente ya consiguió su primer papel protagonista, llegando a hacer casi 100 películas antes de que se alejó de la gran pantalla a partir de 1953.

Para entonces ya había dado prioridad a la televisión con 'The Gene Autry Show', una popular serie del oeste emitida entre 1950 y 1955. Y en paralelo seguía al frente de 'Gene Autry's Melody Ranch', un show radiofónico de variedades que se emitió de 1940 a 1943 y luego de nuevo desde 1945 hasta 1956. Además, en 1949 logró su mayor éxito como cantante con 'Rudolph the Red-Nosed Reindeer', pues solamente de ese single se vendieron más de 25 millones de copias.

Su carrera en el cine se centró en el cine del oeste y el musical, lo que le sirvió para ser conocido como el cowboy cantor definitivo, llegando a ser nominado al Óscar por 'Be Honest with Me', la canción que compuso para la película 'Ridin' on a Rainbow'. Por su faceta como actor jamás logró reconocimiento alguno por parte de la Academia de Hollywood.

No sucedió lo mismo en lo referente al Paseo de la Fama, pues tiene el récord absoluto con cinco. Inicialmente le concedieron cuatro en 1960 por sus aportaciones al cine, la música, la televisión y la radio, pero en 1987 añadieron una más por sus aportación al mundo de las actuaciones en vivo, una categoría que se había añadido apenas tres años antes.

Autry falleció el 2 de octubre de 1998 a los 91 años de edad. Para entonces su popularidad entre el público ya había decaído de forma considerable, algo lógico si tenemos en cuenta que se retiró del mundo del entretenimiento en 1964.

Es cierto que Autry es una figura puramente norteamericana -tal fue su impacto que hay varias estatuas dedicadas a su figura en diferentes lugares de California- y que su impacto en otros países ha sido mucho más reducida, pero no por ello hay que olvidar a una figura tan importante dentro de la historia del cine.

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