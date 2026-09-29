Ian McKellen olvidó una frase de Gandalf durante el rodaje de 'El Señor de los Anillos' y creó por accidente uno de sus momentos más míticos

Hay frases de cine que parecen escritas para convertirse en historia. Y después están aquellas que nacen casi por accidente. Es el caso de una de las intervenciones más recordadas de Gandalf en 'El Señor de los anillos: La comunidad del anillo', que llegó al público de una forma distinta a la prevista por J.R.R. Tolkien.

La escena en cuestión enfrenta al mago interpretado por Ian McKellen con el Balrog, cuando ambos se encuentran en el puente de Khazad-dûm. Ante la amenaza de la criatura, Gandalf se planta y pronuncia una frase que ha quedado grabada a fuego en la memoria de los espectadores: "¡No puedes pasar!".

La versión inglesa que estaba prevista originalmente era "You cannot pass". Sin embargo, durante el rodaje McKellen tuvo un pequeño lapsus y no recordó exactamente el texto. En lugar de esa línea, dijo: "You shall not pass", una variación que en español podría traducirse como "No pasarás".

Gandalf y el Balrog en 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo'

El cambio, lejos de arruinar la toma, terminó dándole todavía más fuerza al momento. McKellen explicó años después que se trató de un error provocado precisamente por no recordar la frase que debía decir. El actor relató la anécdota en 2019 durante su aparición en 'The Graham Norton Show'.

Lo curioso es que Peter Jackson decidió quedarse con aquella interpretación. En lugar de repetir la escena para ajustarse al texto previsto, el director utilizó la toma en la película. Así, un pequeño fallo de memoria terminó convirtiéndose en una de las frases más reconocibles de toda la trilogía.

Y aunque la versión inglesa acabó siendo ligeramente diferente a la de Tolkien, la adaptación mantuvo el espíritu de la escena y convirtió la intervención de Gandalf en uno de los grandes momentos de 'El señor de los anillos'.

Volverá a ser Gandalf

La anécdota cobra ahora un nuevo interés porque Ian McKellen volverá a ponerse el traje de Gandalf. El actor forma parte del reparto de 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum', la nueva película ambientada en la Tierra Media y dirigida y protagonizada por Andy Serkis.

El proyecto ya ha comenzado su producción y tiene previsto llegar a los cines el 17 de diciembre de 2027. McKellen compartirá de nuevo pantalla con algunos rostros conocidos de la saga, entre ellos Elijah Wood como Frodo y Serkis como Gollum.

De este modo, el actor que convirtió un simple despiste en una frase legendaria regresará a uno de los personajes más importantes de su carrera. Y esta vez, con una nueva oportunidad de demostrar que, en la Tierra Media, hasta los errores pueden acabar haciendo historia.

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