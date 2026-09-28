Sylvester Stallone (80 años), sobre su obsesión con el físico: "Llegué al punto de volverme bulímico, nadie lo sabía"

Cuando Sylvester Stallone dio vida por primera vez a Rocky Balboa hace 50 años, este era "un tipo con mucho estilo, pero con una apariencia de lo más normal". Sin embargo, para las siguientes entregas de la saga, el actor consideró que el protagonistas debía evolucionar hacia una figura más segura de sí misma e incluso algo vanidosa y, como tal, se preparó para interpretarla. Esto, unido 'Rambo', le llevó a transformar radicalmente su cuerpo, una exigencia que terminó pasándole una enorme factura emocional.

Así lo explica la estrella de Hollywood en una larga entrevista con The New York Times, recogida por medios como The Telegraph, en la que ha confesado por primera vez la dura batalla contra la bulimia y la extrema obsesión física que marcaron la cima de aquellos primeros años de triunfos en la meca del cine: "Empecé a pensar en diseñar mi cuerpo como el de un jaguar, un felino: no como el de Schwarzenegger, sino más feral, agresivo, ágil y atlético. Se convirtió en una obsesión hasta el punto de volverme bulímico. Nadie lo sabía hasta hoy; fue literalmente un culto por el cuerpo", se sincera, explicando que llegó a tener un 2,6 por ciento de grasa corporal… y a tomar esteroides.

"Seamos claros: nadie alcanza ese nivel sin ayuda de aditivos o sustancias, y punto. No me importa lo que digan, son tonterías: tiene que haber algo. Y no se trata de que seas un adicto, pero si vas a trabajar e intentar mantenerte en forma durante seis meses seguidos comiendo yogur y pudín, y no ocurre, tienes que recurrir a los esteroides. (…) Por Dios, claro que tienes que hacerlo, aunque intentes ser sensato y hagas ciclos de seis semanas de uso por seis de descanso. La gente dice que no te pones así de forma natural, y es verdad: no te pones así a menos que seas un fenómeno sin igual".

No fue hasta 'Cop Land' que esto acabó

¿Y cómo acabó saliendo de este bucle que tuvo un coste terrible, lo reconoce él, tanto a nivel físico como emocional? "No fue hasta que hice 'Cop Land (1997)' cuando tuve que despojarme de todo eso; interpreté al tipo más débil de la sala, parcialmente sordo, con sobrepeso, todo eso, y realmente me sentí algo liberado". "Luego las cosas se torcieron y, no sé, simplemente caí en desgracia con Hollywood", añadió, sosteniendo que fue a partir de ahí cuando comenzó un poco el declive de su carrera como estrella de cine.

Con 80 años, Stallone se mantiene aún en forma como puede comprobar cualquiera que vea 'Tulsa King', una serie excelente disponible en SkyShowtime, pero no puede ocultar que se ha jugado el pellejo en la industria más de lo necesario: "He tenido nueve operaciones de espalda, dos de hombro, tres fusiones de cuello. Todo se mantiene unido con alambres". Es por ello que, si pudiera reiniciar su carrera, tiene bastante claro que dejaría que fueran otros quienes rodaran las escenas más peligrosas.

Imagen | 'Rocky III'

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