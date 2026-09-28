El episodio 7 de 'Linternas' cambia por completo la historia de Hal Jordan y revela un oscuro secreto que acaba siendo desgarrador

'Linternas' está demostrando que detrás de sus conspiraciones, investigaciones y héroes con anillos de poder hay una historia mucho más humana. La serie de HBO Max ha convertido a Hal Jordan (Kyle Chandler) en una versión muy diferente del personaje que muchos lectores conocen de los cómics, presentándolo como un hombre desencantado y marcado por un pasado que todavía le pesa.

De hecho, el episodio 7 da un paso especialmente importante en esa dirección y se aleja por un momento de la investigación para explorar los orígenes de Hal, la relación con su familia y las heridas que han acompañado durante décadas a los Jordan.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la serie

El trágico legado de Hal Jordan

'Linternas' lleva varios episodios jugando con la cronología de su historia, pero el séptimo capítulo utiliza los saltos temporales para explicar algo mucho más importante: de dónde procede la oscuridad que acompaña a Hal Jordan. El episodio comienza en 1975, cuando un joven Hal (Henry Samiri) se niega a entregar una pelota de béisbol durante un partido y termina protagonizando una pelea en la que interviene su padre, Martin Jordan (Jake B. Miller). Después, ambos se sientan frente a un hangar de aviones y Martin anima a su hijo a lanzar finalmente la pelota por la pista. Una escena sencilla que adquiere un significado mucho mayor cuando sabemos lo que ocurrió después.

Décadas más tarde, en 2026, John Stewart comparte un viaje en barca con el Halograma, una copia de la conciencia de Hal, en el planeta natal de Antaan (Paul Ben-Victor). Durante la conversación, el Halograma recuerda que su padre murió en un accidente de avión que inicialmente se consideró fortuito, pero que en realidad pudo haber sido un suicidio. "Mi padre estaba convencido de que estaríamos mejor sin él", explica el Halograma, antes de contarle a John que encontró una nota en la caja fuerte de su padre después de su muerte.

"Decía que había tenido ese dolor toda su vida. Decía que iba empeorando. No podía ocultarlo. No soportaba que lo viéramos. No soportaba que lo viéramos".

Lo más triste es que Martin Jordan no habría sido el primero en enfrentarse a ese dolor. El Halograma revela que el abuelo de Hal también sufrió lo mismo antes de quitarse la vida, convirtiendo el sufrimiento de la familia en un legado que parece transmitirse de generación en generación.

Esta revelación también cambia las posibilidades alrededor de lo ocurrido con Hal. El misterio todavía no está resuelto y Noah Macon (Shea Pritchard) sigue siendo un sospechoso bastante evidente, pero el propio Halograma plantea otra posibilidad cuando recuerda la existencia de la caja fuerte de Hal. John llega entonces a plantear directamente que Hal pudo haberse suicidado, una teoría ante la que el Halograma parece mostrar su acuerdo y que incluso explicaría por qué Kerry pudo haber encontrado su cuerpo y decidido deshacerse del arma para protegerlo.

Por ahora, 'Linternas' no ha confirmado que esa sea la respuesta al misterio. Sin embargo, algunas piezas empiezan a encajar de una forma bastante inquietante: Hal le pidió a John que no contara que había estado en Rushville la noche de su muerte, recibió un disparo a quemarropa y John encontró una pistola en su caja fuerte. A todo ello se suma ahora el historial familiar que acaba de salir a la luz. Si Hal terminó quitándose la vida, su muerte dejaría de ser únicamente el resultado de una investigación criminal y se convertiría en la última consecuencia de una herida generacional.

Y entonces cobra un nuevo significado el elogio que Hal escribió en el sexto episodio, especialmente su última frase: "Quizás era más fácil volar que quedarse en tierra". La serie parece jugar con el doble significado de esas palabras, mientras la imagen final de un Hal adolescente recogiendo su pelota de béisbol en la pista de las instalaciones de pruebas conecta su historia con la de su padre. El episodio 7 convierte así Linternas en el retrato de una familia marcada por el duelo, la depresión y un legado que su protagonista quizá nunca consiguió dejar atrás.

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