Los meticulosos detalles de 'Coyote vs ACME' solo para fans que hacen un guiño a décadas de historia de los Looney Tunes

El 3 de enero de 1928, unos meses antes incluso de la creación de Mickey Mouse, la oficina de patentes de Estados Unidos marcó el copyright de Bosko, con el que Hugh Harman intentó montarse en la ola de los dibujos animados con sonido. En 1930 lo consiguió y Bosko se convirtió en el protagonista de una nueva serie de Warner, los Looney Tunes, con la que querían plantar cara a Disney. Casi 100 años después seguimos hablando de ellos, así que, aunque fuera después de unos cuantos trompicones, dieron en el clavo.

¡Eso no es todo, amigos!

Aunque Warner parezca creer que los Looney Tunes son solo unos animalitos que juegan al baloncesto, lo cierto es que a lo largo de sus 474 cortos (más de 1000 si contamos 'Merrie Melodies') han creado tantísimos gags y modelado tantos sentidos del humor que es imposible no aceptar su influencia en la cultura pop. 'Coyote vs ACME' es el mejor ejemplo: una obra que mira con respeto al pasado pero sin dejar de vivir en el presente.

Entre el ritmo condenadamente rápido de los chistes de la película hay dos referencias, de hecho, solo para los más cafeteros, y eso que están a la vista de todo el mundo. La primera es el nombre del despacho de abogados, 'Avery, Jones & Maltese', que hace referencia, como los más perspicaces ya habréis pillado, a los tres mayores nombres de la historia de estos personajes: Tex Avery, Chuck Jones y Michael Maltese.

Avery dirigió unos 60 cortometrajes, entre los que se encuentra el debut oficial de Bugs Bunny ('A Wild Hare'); Chuck Jones hizo 208, incluyendo la era clásica del Correcaminos y obras maestras como 'What's Opera, Doc?' o 'One Froggy Evening'; y Michael Maltese, menos conocido, guionizó más de 300 cortos como 'El conejo de Sevilla', además de ser el otro creador del Coyote y el Correcaminos junto con Jones. Vamos, que no es de extrañar que a la hora de poner nombre al despacho de abogados tiraran de las tres personas más importantes de la historia de la animación en Warner.

El personaje olvidado

Sin embargo, hay otro detalle que ha pasado más desapercibido: el nombre del abogado que interpreta John Cena. Aunque apenas inciden en ello, se llama Buddy Crane, que coincide con uno de los personajes más olvidados de la franquicia. Buddy nació en 1933 como sustituto de Bosko (sus creadores se fueron y se lo llevaron a otro sitio), y se convirtió en un fracaso desde el mismo inicio. Al fin y al cabo, era básicamente Bosko, pero con cara blanca.

Buddy duró dos años como el protagonista de los Looney Tunes y protagonizó 23 cortos, tras los que fue sustituido por Beans, otro personaje olvidado que hicieron a un lado en 1936 tras el éxito de Porky. Buddy volvería en 1994, por cierto, durante un episodio de 'Animaniacs', donde se revelaba que los hermanos Warner habían sido creados para hacer que los cortos de Buddy fueran, al menos, entretenidos. De hecho, fue despedido por su culpa y ahora busca venganza.

Si hay algo que está claro en 'Coyote vs ACME' es que sus creadores han rebuscado en lo más hondo de la franquicia para no quedarse solo con los cameos habituales y esperables, sino que han querido ir un poco más allá en una obra creada por y para fans que demuestra que los dibujos animados de toda la vida son inmortales y atemporales. Solo hace falta contar bien sus historias.

En Espinof | El divertidísimo efecto Mandela que se coló en 'Flash' e introdujo a Bugs Bunny en el multiverso

En Espinof | Las mejores películas de 2026