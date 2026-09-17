'Coyote vs ACME' es la mejor película de Looney Tunes y la única que entiende a sus personajes. El secreto estaba en no centrarse solo en los porrazos, sino también en el corazón

Antaño, cuando los canales de televisión necesitaban ajustar la programación, solían colar un corto de Warner que los niños agradecíamos notoriamente. Personalmente, cuando en lugar de Bugs Bunny o el Pato Lucas quienes aparecían en pantalla eran el Coyote y el Correcaminos, era una doble alegría, porque me preparaba para reír a lo grande: de pequeño eran mis personajes favoritos de los Looney Tunes por la cantidad de porrazos y explosiones continuas, pero como adulto creo que hay muy pocas piezas animadas con mejor ritmo y timing cómico que los primeros cortometrajes de Chuck Jones.

Tanto, que me parecía imposible, en el fondo, que 'Coyote vs ACME' fuera a mantener esa ilusión, pese a su apasionante historia extra-cinematográfica. Por suerte, eran solo prejuicios absurdos: esta maravilla retoma el espíritu de los cortos originales y lo actualiza, creando la que es, sin duda, la mejor película de la historia de los Looney Tunes. Quién nos iba a decir que no hacía falta el baloncesto para conseguirlo.

Desertus Operatus Idoticus

Ha quedado ya claro y demostrado: condenar esta película a no existir habría sido un error terrible. Quizá porque los Looney Tunes ya no son prioridad para Warner, o quizá porque nunca confiaron del todo en la película, su director, Dave Green, no ha tenido la presión de un estudio que no entiende bien a sus propios personajes tras él. Por suerte, lo ha aprovechado para retomar el espíritu "Looney": cacharrazos, slapstick, caídas y explosiones que nunca pasan de moda. Pero, además, ha hecho lo imposible: ir más allá y agrandar su historia sin perder la personalidad propia ni escupir hacia su legado.

Nunca el Coyote había tenido tanta profundidad emocional, y pocas veces, en este tipo de historias que agrandan a protagonistas de un solo gag, se ha hecho respetando tanto su propia idiosincrasia: Wile E. Coyote es un genio inventor, un personaje de dibujos animados, un eterno perdedor, un lobo solitario y está obsesionado con atrapar al Correcaminos. Con estas cinco bases, 'Coyote vs ACME' ha construido un arco de personaje y un guion simplemente extraordinarios que actualizan sin denigrar y modelan sin salirse de sus pautas preestablecidas.

Es cierto que el misterio no está del todo bien construido y adolece de una falta de tensión, además de fallar al explicar bien el lore (todo lo relacionado con la coexistencia entre humanos y dibujos animados), pero cuando la estás viendo no importa en absoluto, porque el centro de la película no está ni en su enigma ni en sus gags, sino en su corazón. Uno nunca creería que se le podría caer una lagrimita escuchando "Beep-beep" y viendo uno de los planes malignos del Coyote, pero da en el clavo a tantos niveles que parece que lo consigue casi sin esfuerzo. Es de auténticos genios coger el clásico "gato y ratón" y convertirlo en una película de juicios emocional, única y que, paradójicamente, parece hacer espejo con su propia historia dentro de Warner.

Accelerati Incredibilus

Hay una fascinante lectura tras la polémica en la que una gran corporación, sin remilgos ni sutileza, se niega a admitir sus errores, machacando por el camino con dureza a una pequeña empresa que parece dormida pero consigue resurgir de sus cenizas hasta enfrentarse directamente a ella, convirtiendo lo que podría ser un caso local en uno internacional. Es la trama de 'Coyote vs ACME', pero innegablemente tiene connotaciones en todo lo que ha ocurrido. Yendo mucho más allá del terrible intento de autoparodia de HBO Max que hicieron en 'Space Jam: Nuevas Leyendas', la vida real ha construído el propio discurso de la película. Es absolutamente fascinante.

Pero, además, la película se preocupa en que no pases ni un solo minuto sin una carcajada, ya sea por el enésimo intento de atrapar al pájaro que sale mal, por el corte de un cartoon clásico o por un slapstick bien tirado. Pero teniendo muy clara una cosa: estas películas solo pueden funcionar si, al contrario de lo que le decían a Michael Jordan en 'Space Jam', solo los dibujos animados hacen burradas, y los humanos (por mucho que Will Forte o John Cena borden sus papeles) deben ser, como en las películas de los Teleñecos, personas normales que reaccionan ante lo "looney", lo que no les impide tener un arco emocional propio. Si al Pato Lucas le explota dinamita en la cara, estará bien cinco minutos después. Si le pasa a Will Forte, no vivirá para contarlo.

Si nos ponemos tiquismiquis, es cierto que 'Coyote vs ACME' no ha conseguido bordar la integración entre dibujos animados y vida real. En ocasiones es un auténtico festín visual, pero en otros, con honestidad, se nota el corta-pega. Al menos han logrado algo francamente difícil: que en el llamado "2.5D" los personajes no se deformen ni tengan estilos visuales distintos a los de toda la vida. Lejos de innovar como lo han hecho en los últimos años 'Looney Tunes Cartoons' o 'El día que la Tierra explotó', en esta película todos los personajes, incluso los que hacen un mero cameo, son identificables de manera inmediata y se comportan como deben, sin tratar de "dignificarlos" ni darles un tono meta, ya estén segundos o minutos en pantalla.

Como fan acérrimo de Looney Tunes, salí del cine con una sonrisa de oreja a oreja: aunque hayamos sufrido para verla, esto es lo que siempre debieron ser las películas del grupo. Una visión personal y autoral, pero que al mismo tiempo respeta y abraza los años de cortos que modelaron el humor de varias generaciones. Al fin y al cabo, si Bugs Bunny y compañía son una propiedad intelectual en caída libre no es por su culpa, sino por un estudio que les ha tratado de convertir en lo que nunca fueron. Crucemos los dedos: viendo la taquilla, si tenemos suerte, 'Coyote vs ACME' marcará el camino del futuro, demostrando que esto no es to, esto no es to, esto no es todo, amigos.

En Espinof | Últimos días para ver en Netflix una de las películas más míticas de los 90. Todo un clásico que mezcla deporte y animación

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2026