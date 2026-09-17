Este anime mítico regresa después de más de 30 años. El remake de 'Magic Knight Rayearth' tiene fecha de estreno para traer de vuelta la magia de las CLAMP

La industria de anime ha encontrado un nuevo filón en los remakes de animes clásicos y 'Ranma 1/2' no es el único que tendremos por delante este otoño. Se estrena la nueva versión de 'Magic Knight Rayearth', un anime mítico de las CLAMP que por aquí conocimos como 'Luchadoras de leyenda' y fue tremendamente influyente para las magical girls del futuro.

Entre espadas y con mucha mecha

El remake de 'Magic Knight Rayearth' se confirmó hace dos años para celebrar el 30 aniversario de la serie de anime original, que en su momento se emitió entre 1994 y 1995 con un total de 49 episodios. Y aunque la serie se quedó cerrada, el manga de las CLAMP no terminaría hasta 1996, con lo que el desenlace de la historia fue un tanto diferente.

Ahora las magical girls de 'Magic Knight Rayearth' tienen una nueva oportunidad con este remake, que se estrena el próximo 7 de octubre y podremos seguirlo internacionalmente a través de Crunchyroll. Con el estreno tan cerca se ha dejado ver un nuevo tráiler, que combina bastante bien el estilo tan característico de las CLAMP con el de los animes modernos y promete ser un puntazo para los fans de la fantasía.

'Magic Knight Rayearth' era un cóctel maravilloso de géneros, combinando elementos de anime isekai, espada y brujería, y de paso también nos metían mechas. Es una aventura centrada en tres chicas muy diferentes, Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki y Fuu Hououji, quienes estaban de excursión en la Torre de Tokio y son transportadas mágicamente a otro mundo, Cephiro.

Allí descubren que la Princesa Emeraude, el pilar que mantiene Cephiro, ha sido raptada por un sacerdote llamado Zagato, y ahora las tres deben rescatar a la princesa. Resulta que las chicas tienen poderes con los que despertar a los Mashin, que toman la forma de robots gigantes que pueden pilotar durante su misión. 'Magic Knight Rayearth' apenas constó de 6 volúmenes, con lo que si este remake lleva buen ritmo podríamos tener una serie de unos 24 episodios para completar toda la historia.

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