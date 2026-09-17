'Supergirl' es la adaptación de DC más fiel al cómic que hay, pero este detalle con Krypto cambia por completo todo

De normal, las adaptaciones de Marvel y DC no suelen estar muy pegadas a un cómic en concreto. Con decenas de años repletas de historias y de continuidades convulsas, la norma era coger premisas por aquí y por ahí y desarrollar a partir de ahí una historia que vaya a su rollo (ahí tenemos ahora mismo 'Linternas'). Por eso me sorprendió bastante para bien el que decidieran estar tan pegados al material original con 'Supergirl', que acaba de aterrizar en HBO Max.

De hecho, reconozco que esperaba que la película de Craig Gillespie siguiese un poco la pauta marcada por 'Superman' de James Gunn, que tuvo el 'All Star Superman' de Grant Morrison y Frank Quitely como fuente de inspiración. Aquí Ana Nogueira, la guionista, decide ser bastante fiel al 'Supergirl: la mujer del mañana' de Tom King y Bilquis Evely excepto en un detalle que resulta cambiarlo todo.

Kryptódoto

No es tanto tema de que viajen a tal o cual planeta en lo que Kara y Ruthye buscan el paradero de Krem (en el cómic van a más y más chungos planetas) o la aparición de Lobo (que estaba en los planes originales de King) sino cómo la motivación del personaje de Millie Alcock es completamente distinta a la de su homóloga en viñetas... y se resume en otro personaje: Krypto.

El momento que detona la acción es el mismo en cómic y película: llega Krem y en lo que huye con la nave de Supergirl dispara un dardo envenenado al perro kryptoniano. Una situación grave y que hace que Kara haga lo que le pide Ruthye: dar caza al villano y lograr el antídoto antes de que sea demasiado tarde.

¿La diferencia? hacia el final del cómic (narrado desde los ojos de la niña) se desvela que Krypto estaba completamente bien (le habían llevado a un sitio con sol amarillo), por lo que Supergirl va a por Krem no por venganza, sino para intentar enseñar a Ruthye la futilidad de la misma. La diferencia entre vengarse y hacer justicia. Entre vengador y héroe.

En la película van por el camino de la venganza real usando la excusa de que es demasiado peligroso mover al perro. Un punto de trama que resulta de los menos verosímiles conociendo a la familia Superman, pero que es necesario para poder hacer todo este viaje de héroe. De hecho, este cambio sí que tiene sentido por cómo está caracterizada esta Supergirl cinematográfica.

La Kara del Universo DC de James Gunn es una que todavía rechaza la Tierra, que no considera tener un hogar, que no está de acuerdo con su papel de protectora, con su papel de heroína, con los ideales que representa su primo Superman, por lo que necesita un motivo real de venganza y no un fingimiento. Krypto es lo único que le importa. Algo que se resalta en los flashbacks de la película.

Reconozco que estuve esperando ese giro de "Krypto estaba bien todo este rato" toda la película. Más que nada porque cambia la interpretación de toda la historia y añade, de golpe, una nueva capa de complejidad a Supergirl. Eso sí, el cambio es lo suficientemente significativo como para cambiar, también, el resultado del enfrentamiento final entre Supergirl, Ruthye y Krem. A mi entender, la película sufre por tirar por este camino.

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