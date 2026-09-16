Studio Ghibli regresa a los cines. A partir de esta misma semana estos clásicos inolvidables de Hayao Miyazaki se podrán volver a ver en pantalla grande

Este verano pudimos ver en cines ‘Nicky, la aprendiz de bruja’ (’Majo no takkyûbin’) y ‘El castillo en el cielo’ (’Tenkû no Shiro Rapyuta’), pero si nos quedamos con más ganas de Studio Ghibli en mk2 Cines andan preparando un ciclo muy especial. El regreso de las mejores películas de Hayao Miyazaki a la pantalla grande, aunque por tiempo limitado.

Apunta en el calendario...

Ya llevamos unos cuantos veranos acostumbrados al regreso puntual de Studio Ghibli a los cines. Pero en mk2 Cines han decidido pasarse al otoño, justo a tiempo para celebrar el Premio Princesa de Asturias que se ha llevado el estudio de animación japonés.

Desde el 19 de septiembre hasta el 25 de octubre se podrán ver en los cines de la cadena 'La princesa Mononoke', 'El viaje de Chihiro', 'El castillo ambulante', 'Ponyo en el acantilado', 'El viento se levanta' y 'El chico y la garza'. Eso sí, en sesiones muy limitadas de pocos días y solamente en los cines mk2 de Cádiz, Córdoba, Fuengirola, Madrid, Málaga, Sevilla y Toledo.

Las entradas ya se pueden comprar a través de la web de mk2 Cines, con más información sobre cada sesión. El ciclo además arranca con una sesión especial en Nervión Plaza (Sevilla) con la presentación inicial de Miguel Ángel Aguilar (VIVA ER MANGA) el próximo 20 de septiembre. Por aquí van las fechas en las que estará disponible cada película, para tenerlas bien presente en nuestros calendarios:

La princesa Mononoke – 19 y 20 de septiembre

– 19 y 20 de septiembre El viaje de Chihiro – 26 y 27 de septiembre

– 26 y 27 de septiembre El castillo ambulante – 3 y 4 de octubre

– 3 y 4 de octubre Ponyo en el acantilado – 10, 11 y 12 de octubre

– 10, 11 y 12 de octubre El viento se levanta – 17 y 18 de octubre

– 17 y 18 de octubre El chico y la garza – 24 y 25 de octubre

Así que ya sabemos, si tenemos la oportunidad, siempre es buen momento para poder volver a disfrutar de la magia única de Hayao Miyazaki en pantalla grande. Y, de paso, celebrar por todo lo alto un Princesa de Asturias muy merecido.

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