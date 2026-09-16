El director de HBO da la peor noticia posible a los fans del Universo DC. "Es lo mismo que pasa con Juego de Tronos"

'Supergirl' ha sido un golpe tan grande al Universo DC que aún le está costando recuperarse. De hecho, cualquiera diría que los ejecutivos de Warner, a pesar del éxito de 'Linternas', están esperando al resultado de 'Clayface' (o 'Man of tomorrow') para decidir si sigue siendo viable o los grandes planes de James Gunn van a acabar en el dique seco. De momento, en HBO Max ya han dejado claro que queda una serie por estrenar. Y después, el vacío.

En la Zona Fantasma

Sabemos que ahora mismo en DC están rodando 'The People vs Gorilla Grodd', que es una idea muy de Gunn que habrá que ver cómo cae con el público general, pero según ha afirmado en Deadline Casey Bloys, director de contenido de HBO, eso es todo de momento. "Es lo mismo que pasa con 'Juego de Tronos'. La gente lee sobre desarrollos, y asume que son series que tienen luz verde, y solo son desarrollos", dice en relación a un posible tercer reinicio del universo.

Todo el mundo sabe que el desarrollo es solo eso. Intentas cosas, tomas grandes riesgos, no todo sale adelante. Me gustaría decir que nuestro recorrido en DC, desde 'Watchmen' hasta 'El pacificador' pasando por 'El Pingüino' y ahora 'Linternas', es bastante bueno. Somos muy selectivos. Tenemos cuidado con lo que hacemos, nada ha cambiado. Leeréis sobre series en desarrollo, pero centrémonos en lo que estamos dando el visto bueno.

Al menos parece contento con lo que está por venir, por poco que sea: "No, no hay series en desarrollo activo. Obviamente tienes 'Gorilla Grodd', con la que estoy muy contento, está haciendo algo diferente, y creo que es una idea realmente divertida. Acaban de empezar a rodar". Si eres fan de DC no te preocupes, porque, quizá a la vista de lo que está por venir con la fusión, tampoco hay nada que comentar en el lado de Poniente. "¿Además de la nominada al Emmy 'El caballero de los siete reinos', que estrenará su temporada 2 en la primera mitad de 2027? ¿Y 'La casa del dragón'? Aparte de eso, no, nada más". Pues nada, toca esperar a que la fusión lo aclare todo... Si es que llega.

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