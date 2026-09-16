'Harry Potter' ficha a tres personajes clave de su temporada 2 en HBO. Creo que los actores son simplemente perfectos y elegidos al dedillo

Aunque sea difícil viendo los números que hacen los tráilers, puede que HBO aún se lleve un pequeño susto al ver las audiencias de 'Harry Potter y la piedra filosofal', en la que han puesto no solo un dineral, sino gran parte de sus esperanzas en un año horrible para Warner en el que nada le está saliendo a derechas. De momento, y previniendo el truco de magia que va a hacer con la audiencia, ya han empezado a rodar la temporada 2 (o sea, 'La cámara secreta')... Y, por suerte, sabemos que tendrá un casting ideal.

Repartus acabadus

Tal y como la propia HBO contó ayer, ya ha elegido a tres personajes clave de esta nueva tanda de episodios: Arthur Weasley, Colin Creevey y Myrtle la Llorona. Aunque, como puedes intuir, ninguno de ellos tiene un gran nombre de prestigio, pero eso no significa que no hayan elegido correctamente. Weasley, por ejemplo, será Rafe Spall, nominado al Emmy por 'Black Mirror' y al que hemos visto en 'La gran apuesta', 'Jurassic World: El reino caído' y 'El ritual'. ¡Ah! Y con raíces en la saga: su padre, Timothy Spall, interpretó a Peter Pettigrew en las películas. Casi nada.

Por su parte, Myrtle, un personaje mítico de los libros, será interpretada por Molly Hewitt-Richards, que empezó su carrera como actriz el año pasado pero a la que ya hemos podido ver en la serie 'F**k ups', de Channel 4. Por su parte, Colin será Jasper Ambrose, un niño actor que ya puso voz en 'Las ovejas detectives'. Los tres se unirán a un reparto que ya está rodando en estos mismos momentos.

En esta temporada también tendremos la llegada de Kit Harington como Gilderoy Lockhart, Lenny Rush como Dobby y Billy Barratt como Tom Ryddle, a los que hay que sumar la actriz que sustituirá a la Ginny Weasley original, Bonnie Hill. A diferencia de otras sagas, HBO no quiere esperar a ver los resultados de audiencia porque sabe que solo hay una posibilidad de que la serie pueda hacer varias temporadas sin hacer el ridículo a lo 'Stranger Things': empezar a rodar sin parar desde ya mismo.

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