La temporada 3 de 'The Pitt' recibe una actualización oficial tras su triunfo en los Emmy 2026: "Nos sentimos obligados a hacer llorar aún más a Noah Wyle"

Esta pasada madrugada se confirmó la segunda victoria consecutiva de 'The Pitt' en la categoría de mejor serie dramática en los Emmy 2026. Un triunfo que la confirma como una de las series del momento, algo que será puesto a una prueba con una temporada 3 que ahora ha recibido una jugosa actualización oficial.

"Os espera una temporada genial"

En Deadline pudieron hablar con su protagonista Noah Wyle y su creador R. Scott Gemmill tras la victoria en los Emmy, recibiendo así información sobre el estado actual de los nuevos episodios que actualmente se ruedan en la ciudad de Los Angeles.

Wyle no se anduvo con rodeos al decir que "les puedo asegurar que mañana por la mañana retomaremos el trabajo con una trama muy dramática. Estamos a mitad de temporada, en el episodio 8 de 15, y los episodios están resultando fantásticos. Hoy vi los episodios 4 y 5. Shawn Hatosy dirigió el episodio 5 y es maravilloso. Creo que os espera una temporada realmente genial".

Por su parte, Gemmill destacó que "es genial recibir este reconocimiento. Nos sentimos obligados a dar lo mejor de nosotros, a no conformarnos, a seguir esforzándonos y a hacer llorar aún más a Noah Wyle. Haré lo que sea necesario para que funcione. Es broma, pero tenemos la responsabilidad de mostrar la vida de estos héroes de la medicina de urgencias y tratar de hacerles justicia".

Además, Wyle se pronunció sobre cómo ha aprendido a disfrutar el momento gracias a este serie, algo que se vio incapaz de hacer con 'Urgencias': "Fue una época maravillosa, una experiencia embriagadora, y estuve a la defensiva la mayor parte del tiempo. Solo después de que esa experiencia pasó, me arrepentí de no haberla aprovechado más, de no haberla disfrutado más y de no haber respirado profundamente. Me prometí que si volvía a suceder, si volvía a tener una oportunidad así, me tomaría mi tiempo para disfrutar del momento"

Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la temporada 3 de 'The Pitt', pero se espera que sea en enero de 2027. A fin de cuentas, la primera entrega se lanzó en enero de 2025, mientras que la segunda tanda de episodios se presentó en el mismo mes de 2026...

En Espinof | La gala de los Emmy 2026 es como Garfield: odia los lunes. Una ceremonia desganada en la que el ingenio ha brillado por su ausencia

En Espinof | Las mejores series de 2026