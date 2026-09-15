HOY SE HABLA DE

'DTF St. Louis' es la Mejor serie limitada en los Emmy 2026. Una nueva victoria para la miniserie de HBO tras embolsarse dos premios para sus actores de reparto

HBO sigue acumulando galardones con la victoria de 'DTF St. Louis' 

Dtf St Louis
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
4013 publicaciones de Mariló Delgado

Va avanzando la noche y el pescado está prácticamente vendido en una gala de los Emmy 2026 que está dejando las sorpresas justas. Aunque en la categoría a Mejor serie limitada no estaba todo tan claro, finalmente el gato al agua se lo ha terminado llevando 'DTF St. Louis'.

Rascando hasta el final

En la categoría se medían 'All Her Fault (Su peor pesadilla)', 'La bestia en mí', 'Bronca', 'DTF St. Louis' y 'Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette'. Pero finalmente miniserie de HBO ha conseguido coronarse como la Mejor serie limitada en estos Emmy 2026. 

De 'Stranger Things' a Marvel, las 7 grandes sorpresas y decepciones que nos dejan los Premios Emmy 2026 con su lista de nominaciones
En Espinof
De 'Stranger Things' a Marvel, las 7 grandes sorpresas y decepciones que nos dejan los Premios Emmy 2026 con su lista de nominaciones

Para ser justos, 'DTF St. Louis' era una de las mayores nominadas de la noche con 13 nominaciones en total. Esta misma noche Linda Cardellini se llevó a casa el Emmy a Mejor actriz de reparto y David Harbour hizo lo propio con el de Mejor actor de reparto, sumando un total de siete premios si sumamos los que ya recibió hace un par de semanas durante los Primetime Creative Arts Emmy Awards.

Dtf St Louis Emmy 2026

Nada mal para la miniserie de comedia, que partía como una de las grandes favoritas de la noche. Especialmente 'Bronca', su gran competidora contaba con un total de 16 nominaciones. Otra victoria para HBO, que se ha perfilado como una de las grandes ganadoras de estos Emmy 2026.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios