"¡Qué viaje!". Jean Smart se hace con el premio a mejor actriz de comedia en los Emmy de manera justa y necesaria

Era uno de los premios más cantados de la noche: Jean Smart iba a alzarse con el Emmy a mejor actriz por quinto año consecutivo, y más aún cuando el último episodio fue para enmarcar. La única pena es que Hannah Einbinder, su fiel compañera en 'Hacks', no ha conseguido el premio a mejor actriz secundaria de comedia. No ha emborronado un discurso tan cómico y certero como emotivo y perfecto, que ha culminado con un "What a ride!" ("¡Qué viaje!") que le ha salido del alma.

Una justísima ganadora

Realmente ninguna de sus contrincantes tenía ninguna oportunidad (ni siquiera la gran Lisa Kudrow, que borda su papel en 'The Comeback'), pero su ausencia en los próximos premios abre el camino para nuevo talento. Al fin y al cabo han sido cinco años seguidos sin dejar la más mínima oportunidad al resto.

Smart ya ganó premios en 2000 y 2001 por 'Frasier' y en 2008 por 'Samanta Who?', haciendo este el octavo Emmy de su carrera, a los que hay que sumar otras siete nominaciones. Vamos, que a sus 75 años ha tenido una carrera de lo más espectacular.

La última temporada de 'Hacks' ha sido simplemente espectacular, única, brutal y divertida, y no habría sido lo mismo sin ella. Vamos, que pocos Emmys han estado ganados de manera más justa. Todo lo bueno para Jean Smart siempre.

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