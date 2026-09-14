"Fue tan horrible como estar en el dentista". Meryl Streep odió hacer esta mítica película, pero admite que es muy buena

Meryl Streep es una de las mejores actrices de todos los tiempos, siendo una opinión compartida tanto por el público como por la crítica. Con 3 Óscar en su haber y multitud de películas inolvidables en su filmografía, lo cierto es que no recuerda todas con el mismo cariño. Eso sí, hay un caso especialmente curioso, pues odia hacerla con todas su fuerzas, pero también reconoce que es muy buena película.
"No es divertido actuar frente a un candelabro"
La mítica película que resultó una tortura para Streep es 'La muerte os sienta tan bien', una comedia de fantasía que ella misma encabezó junto a Goldie Hawn y Bruce Willis a las órdenes de Robert Zemeckis. Allí da vida a Madeline Ashton, una actriz que le roba el prometido a una amiga suya y se casa con él. Varios años después, su ex amiga regresa con un físico deslumbrante y Madeline teme que quiera robarle a su marido, por lo que pide ayuda a una bruja para conseguir un elixir con el que recuperar la juventud perdida.
Estrenada en 1992, 'La muerte os sienta tan bien' fue bastante bien en taquilla, pues logró unos ingresos mundiales de 149 millones de dólares frente a un presupuesto de 55. Sin embargo, lo que ahora nos interese es que también fue la primera experiencia de Streep en un cine marcado por la fuerte presencia de los efectos visuales, algo con lo que no comulgó demasiado. Así lo recuerda en EW:
Mi primera, mi última, mi única experiencia en el cine con efectos visuales. Creo que es tedioso. Cualquier concentración que puedas aplicar a ese tipo de comedia se esfuma. Te quedas ahí parado como una pieza de maquinaria; deberían usar maquinaria para hacerlo.
Me encantó cómo quedó, pero no es divertido actuar frente a un candelabro. "¡Imagina que esta es Goldie, aquí mismo! Eh, no, lo siento, Bob, se desvió cinco centímetros, ¡y ahora su cabeza no coincide con su cuello!". Fue tan horrible como estar en el dentista.
Streep no es la única actriz que ha expresado su frustración con esto a lo largo de los años, pues, por ejemplo, Ian McKellen también mostró su descontento con ello en la trilogía de 'El Hobbit', afirmando que "no me hice actor para esto". Y es que nunca será lo mismo interpretar con el otro actor a tu lado que teniendo que imaginarte su presencia en escena...
A todo eso hay que sumarle que su relación con Hawn en el rodaje fue un poco conflictiva, pues la propia Streep desveló años después que su compañera de reparto "siempre llegaba tarde al set y yo siempre estaba a tiempo", siendo uno de los motivos por los que tuvo que enfrentarse a jornadas de rodaje de hasta 17 horas. Por suerte, Streep y Hawn acabaron haciendo las paces y ahora son buenas amigas.
Eso sí, todo eso al menos le compensó a Streep, pues tuvo la suerte de que ese suplicio sirvió para hacer una notable comedia de fantasía cuya sátira al edadismo sigue plenamente vigente a día de hoy.
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