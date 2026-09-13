Michael Mann tiene preparada la versión definitiva de uno de sus clásicos de culto. Es el momento de corregir uno de sus peores errores

Nada favorece más la posibilidad de redención de una película que anunciar un nuevo montaje que tiene el apoyo y supervisión específicos del director para llevar a cabo definitivamente su visión. El mercado físico fue un filón para dar pie a estas segundas oportunidades de los cineastas para tomar las decisiones que se consideraban incorrectas para que la película triunfase.

Nadie lo llevó a otra dimensión como Michael Mann, que ha realizado ajustes de casi todas sus películas. Al menos, de las que tuvo cierto control (de ’La fortaleza’ parece que nos podemos ir olvidando), porque hasta de una obra perfecta como ‘Heat’ realizó modificaciones para dar con otra manera de contar la misma historia.

Este año ha vuelto a dar de qué hablar al ofrecer “El montaje final” de uno de sus clásicos más maltratados en cuanto a disponibilidad como es ‘Manhunter’, intentando cuadrar el círculo del thriller policial una vez más. Sin embargo, ha decidido dar una vuelta de tuerca más a su filmografía y ha anunciado también que hará proyecciones y una futura edición física en 4K de lo que se ha titulado “El montaje final del director” de ‘Corrupción en Miami’ (’Miami Vice’).

Uno de sus thrillers más infravalorados, convertido en clásico de culto con el paso del tiempo y con comunidades cinéfilas en Internet que han cantado virtudes a su capacidad de atmósfera y tensión, vuelve a la actualidad al mismo tiempo que se prepara un reboot con Michael B. Jordan y Austin Butler. Suena a decisión muy calculada para reivindicar su propio legado, dado que nunca le dejaron terminar la película a su gusto ni tampoco continuar con una secuela.

Todavía no se sabe qué contendrá o cuánto durará este montaje, pero es una oportunidad perfecta para arreglar aquello que Mann ya fastidió en el anterior corte del director. Intentando recuperar cierta familiaridad con la serie de televisión original, alteró el inicio y varios elementos clave de la atmósfera diferente que había conseguido en el montaje para cines, muy superior a la alternativa que ofreció.

‘Corrupción en Miami’ y la textura sensorial

El mismo arranque es fundamental para trastocar expectativas del que viene esperando un episodio especial de la serie, o incluso un thriller de acción convencional. Su manera de lanzarnos con cierto desconcierto en la acción es un buen método para situarnos en la perspectiva de dos personajes que deben mantener en todo momento compostura y tapaderas para no ser descubiertos en la boca del lobo.

El Mann de ‘Corrupción en Miami’ (la película) es un orfebre de las texturas y la emoción desbordante soterrada, dejando que el ritmo de la narración lo marque lo sensorial y no lo argumental. Es casi arte y ensayo aplicado al blockbuster de acción de más de 100 millones de dólares, y ahora tiene ocasión de restaurarlo y corregir uno de sus mayores errores.

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