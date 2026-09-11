Los creadores 'Kimetsu no Yaiba' cambian los demonios por brujas en su nueva película. 'Witch on The Holy Night' confirma su fecha de estreno en pantalla grande

Ahora mismo nos tienen mordiéndonos las uñas con la continuación de 'Kimetsu no Yaiba', pero no es como si en Ufotable estuvieran viendo la vida pasar. En el estudio de anime no paran, y además de centrarse en Tanjiro Kamado y los cazadores de demonios también han estado trabajando en su nueva película de anime: 'Witch on the Holy Night'.

La cosa va de magia

'Witch on the Holy Night' (también conocida como 'MAHOYO') es una novela visual lanzada en 2012, y ahora tendrá su propia película de la mano del aclamado estudio de anime. En Japón se estrena el próximo 20 de noviembre y el tráiler que se desveló hace unos meses ya viene pisando fuerte.

Incluso aunque no estemos muy metidos en los videojuegos, 'Witch on the Holy Night' apunta a ser una película de fantasía bien potente con el toque único del estudio y la increíble calidad visual a la que nos tiene acostumbrados. Crunchyroll y Sony no han querido pasar de la oportunidad y ya han confirmado que se encargarán de distribuir la película de anime a nivel internacional.

En concreto para España, 'Witch on the Holy Night' se estrenará el próximo 5 de febrero de 2027. Además, desde Crunchyroll también confirma que se podrá ver en cines, aunque pasado cierto tiempo podemos asumir que también pasará a formar parte del catálogo de la plataforma.

'Witch on the Holy Night' adapta el videojuego de Kinoko Nasu y TYPE-MOON, la casa de la franquicia 'Fate'. En concreto, 'Witch on the Holy Night' sigue a Aoko Aozaki, quien parece ser una estudiante normal de instituto pero en realidad es una aprendiz de bruja. Junto con su compañera de piso Alice Kounji, se encarga de proteger su pueblo de amenazas sobrenaturales, y ambas comienzan a investigar una serie de eventos misteriosos.

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