"Nunca hago eso, es ridículo". Michael Caine se ha negado durante toda su carrera a rodar este tipo de escenas

El legendario Michael Caine tiene ya 93 años, y durante la gran mayoría de los mismos ha demostrado su gran talento como actor. Eso sí, nunca ha dudado en reconocer que aceptó según qué películas solamente por dinero, pero incluso él tenía un línea roja que nunca aceptó traspasar: las escenas de desnudo.

"Y ahora nadie quiere verme haciéndolo"

El propio Caine explica en Salon que "nunca hago eso, es ridículo. No era común cuando era joven como para que alguien quisiera que lo hiciera. Y ahora nadie quiere verme haciéndolo de todos modos". Además, el intérprete británico añade la siguiente reflexión al respecto:

Pero siempre recuerdo una historia sobre cuando se estrenó en Inglaterra “¡Oh! Calcuta!”, que fue el primer musical completamente desnudo con hombres también. Ya sabes, había habido striptease antes con mujeres, pero esta era la primera vez con hombres. Le preguntaron a Robert Helpmann, que entonces era el director del ballet inglés, “¿Harías alguna vez un ballet desnudo?” Y él dijo: “No”. Dijeron: “¿Por qué no?” Y él dijo: “Todo no se detiene cuando la música se detiene”.

El ganador de dos Óscar al mejor actor de reparto, el primero por 'Hannah y sus hermanas' y el segundo por 'Las normas de la casa de la sidra' sentencia lo siguiente: "Si eres actor y sales al escenario sin maquillaje, estás dando un discurso y nadie te mira a la cara. No necesariamente se emocionan, ni se excitan, ni hacen nada al respecto. Otros hombres te mirarán por pura curiosidad, para compararse. Pero no te están mirando ni escuchando. Yo he ido allí, me he maquillado, me he aprendido todo ese diálogo y nadie me escucha, nadie me mira. Están mirando algo que no tiene nada que ver con la trama. Y no para cuando termina la música".

Tampoco quiere que las actrices se desnuden

Eso sí, Caine no hace distinciones, ya que considera que las actrices tampoco deberían salir desnudas en pantalla: "¡No quiero que la chica lo haga! No. Porque se ponen nerviosas. Es algo que pone los nervios de punta: ¡Despejen el set!", añadiendo además lo siguiente al respecto:

Luego está el ambiente en el set. Incluso si no estás desnudo —como hombre, obviamente, muchas veces no lo estás— si la chica tiene que estar en topless o algo así, bueno, muchas actrices se molestan muchísimo. Y es muy agotador en el set tener a alguien rompiendo a llorar y peleando y cosas así: “No estaba en el contrato. Nunca acepté…” Y piensas: “Mierda, ¿qué sentido tiene?” Simplemente desde un punto de vista práctico. Y además, está bien, si eres actor y estás toda tu ropa puesta y la chica no lleva nada, ¿quién diablos te está mirando cuando hablas? ¡Todos están mirando a la chica! ¡Están mirando el cuerpo desnudo!

Lo más cerca que estuvo Caine de salir desnudo en pantalla fue en 'La juventud', la película de Paolo Sorrentino en la que llegamos a ver buena parte de su cuerpo sin ropa cuando le dan un masaje, pero incluso entonces insistió en que no era una buena idea:

Lo que pasa con las escenas de desnudos para un hombre es que nunca las harías porque, como actor, tienes el control de lo que hace el público y te están escuchando y todo. En el momento en que apareces sin ropa, pierdes su atención por completo porque todos empiezan a hablar de lo que están viendo. Todo se vuelve una locura. Es tan grande como la de mi marido o es más grande que la de mi marido. Y estás ahí actuando y nadie está escuchando una maldita palabra de lo que dices. Nunca hagas una escena de desnudo si eres actor.

Unas declaraciones que chocan un poco con las que hizo hace unos años criticando el uso de coordinadores de intimidad en el cine actual: "En mi época simplemente hacías la escena de amor y seguías adelante sin que nadie interfiriera. Todo ha cambiado". Supongo que se referiría a hacerlos vestidos en momentos muy íntimos y no a las escenas de desnudo...

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