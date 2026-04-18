"Jamás haré un western". Michael Caine explica por qué se negó toda su carrera a protagonizar una película del oeste

Michael Caine ya está retirado, pero a lo largo de los años apareció en más de 100 películas, participando en todo tipo de géneros. Sin embargo, siempre tuvo una línea roja que se negó a pasar, ya que jamás llegó a participar en un western, siendo además una decisión muy meditada por su parte.

El propio actor dejó muy claro en una entrevista concedida a GQ que había tres motivos detrás de esa decisión: "Jamás haré un western porque odio los caballos, no me gustan los espacios abiertos y no me entusiasman las alubias cocidas". Simple y directo a la yugular, aunque también es posible que nunca le hicieran una oferta económica lo suficientemente seductora.

Su experiencia aciaga con los caballos

Recordemos que a principios de los años 90 pasó una etapa tan mala que él mismo destacó que "estaba tan desesperado que hice una película con Steven Seagal". Algo me dice que en ese momento sí habría dicho que no a un western, aunque hay que remontarse bastante más en el tiempo para encontrar el origen de esa animadversión hacia los caballos.

Algunos recordarán que una de las películas más importantes de la carrera de Caine es 'Zulú', una cinta bélica estrenada en 1964 para la que fue fichado contra todo pronóstico. Así lo reconoció el propio actor en su libro de memorias 'La gran vida', donde reconoció que apenas había tomado lecciones dos veces y la experiencia fue desastrosa: "El primer día me caí del caballo delante de un autobús y el segundo día me caí del caballo delante de una bicicleta (con consecuencias mucho más graves), y no volví para el tercer día".

Eso también llevó a que tuviese problemas durante el rodaje, ya que "el bruto del caballo que montaba para mi primer disparo en zulú pareció percibirlo y me tomó aversión al instante. El sentimiento fue mutuo". Tan mal fue la cosa que acabó lesionándose la espalda un día y las rodillas al siguiente...

Por lo que sea, no cuesta entender que Caine perdiera así cualquier interés que pudiera haber tenido en hacer un western. Teniendo además en cuenta que es un género puramente americano y que él es británico, tampoco creo que sus ganas fuesen muy elevadas...

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