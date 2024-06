60 años del primer clásico de Michael Caine. Una épica película bélica que inspiró a ‘El señor de los anillos’ y que puedes ver en streaming

Es evidente que los grandes rasgos de la historia terminan siendo escritos por aquellos que vencieron en su momento y fueron capaces de imponer un determinado relato. Mantener una determinada lectura a partir de escritos, de obras artísticas que realcen una visión épica de lo acaecido que refuerce su postura.

No quiere decir que haya que desacreditar el valor de las obras artísticas por propagandísticas, simplemente es conveniente ponerlas en contexto. Porque incluso sin contar hechos reales pueden estar contribuyendo a una visión determinada de la historia. Eso puede convivir también con ser capaz de hacer una producción impresionante y potente como la de ‘Zulú’.

Resistencia ante todo

60 años se cumplen del estreno de esta épica película bélica inglesa, que desde la ficción nos lleva a la guerra anglo-zulú. Una ambiciosa superproducción dirigida por Cy Endfield, que fue el primer papel en el cine de Michael Caine y que hoy en día podemos ver en streaming a través de la plataforma de Filmin.

Es el año 1879 en la región de Sudáfrica. Un asentamiento del ejército británico se prepara para ser asediado por una armada de 4.000 guerreros zulúes. Los soldados galeses están en clara minoría, en una proporción de 40 a 1, pero deberán luchar hasta el final para preservar su asentamiento y cumplir las órdenes recibidas.

Por supuesto, la película no va a tratar de cuestionar qué hacían los ingleses ahí en primer lugar, o trata de explicar los motivos que llevan a los zulúes a combatir. Y a pesar de sus intentos de dignificar a los africanos con una representación de sus rituales y maniobras que no cae en la ridiculización, no ofrece demasiada dimensión a este bando más allá de ser plasmados como guerreros valientes y notables estrategas a través de las acciones realizadas.

‘Zulú’: batalla épica en el Sur de África

Claramente, su interés en otro lado: crear un relato de resiliencia y fortaleza desde la perspectiva de los combatientes ingleses. Y en esos aspectos, funciona. A pesar de que la primera parte se pueda ver algo más densa o lenta, va construyendo pequeños momentos de camaradería que van a ser claves para estar involucrado en la poderosa acción de la segunda mitad.

Es en esa segunda mitad donde Endfield saca de sí el mejor cine bélico posible, creando una batalla de poderío épico desde la respuesta al asalto, a la preservación de las barreras. Se puede apreciar una influencia claramente reconocida en Peter Jackson a la hora de hacer la mítica secuencia del Abismo de Helm en ‘El señor de los anillos: Las dos torres’.

Este impresionante despliegue hace más que recomendable rescatar ‘Zulu’. Aunque también ayuda ver a un Caine desprendiendo ya carisma y talento desde su primera aparición en pantalla. Nació para ser capturado por una cámara.

En Espinof | Las mejores películas bélicas de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2024