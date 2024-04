Está en Amazon Prime Video y es una obra maestra del cine de suspense. Uno de los mejores thrillers de la historia con dos actores en estado de gracia

Las grandes novedades de las plataformas a veces llegan a que no profundicemos en su catálogo, donde uno puede llegar a encontrar auténticas joyas. Por ejemplo, en Amazon Prime Video podéis disfrutar de una obra maestra del cine de suspense, en la cual dos actores en estado de gracia redondean uno de los mejores thrillers de la historia del cine.

'La huella' es el último largometraje de Joseph L. Mankiewicz, legendario director al que también debemos otros títulos inolvidables como 'El fantasma y la señora Muir', 'Carta a tres esposas' o 'Eva al desnudo'. Para la ocasión cuenta con un preciso y brillante guion de Anthony Shaffer basado en una obra de teatro del propio Shaffer, en el cual los diálogos juegan un papel fundamental para crear un diabólico juego del gato y el ratón repleto de sorpresas.

Una película genial

Dentro de dicho juego tenemos a unos extraordinarios Laurence Olivier y Michael Caine, con el primero tirando mano de la veteranía para intentar mantener una posición, mientras que el segundo demuestra estar más que a la altura de su compañero de reparto. De hecho, ambos fueron nominados al Óscar de mejor actor, pero tuvieron la mala suerte de enfrentarse a Marlon Brando y su inolvidable Vito Corleone para 'El Padrino'.

Pese a sus raíces teatrales, 'La Huella' se siente en todo momento como una película, algo a lo que ayuda la muy trabajada puesta en escena de Mankiewicz para que todo respire y añade a una historia al servicio de únicamente dos personajes. Cualquier tipo de limitación podría haberse vuelto en contra de una cinta que supera con creces las dos horas de metraje, pero es todo tan fluido, entretenido y fascinante que se pasan volando.

Los brillantes diálogos de Shaffer se convierten en otro de las bases imprescindibles de la película, a través de los cuales se potencia ese toque juguetón que se extiende por la película a todos los niveles. Además, se balancea muy bien entre un toque de mala leche, introduciendo así un extraordinario componente de comedia negra, y y un enfoque más dramático, abrazando así su condición de thriller psicológico.

Y es que todo aquí encaja de maravilla, porque no me olvido tampoco de la banda sonora de John Addison, en especial del inconfundible tema Overture que en cuanto uno escucha en cualquier situación remite de forma irremediable a la película.

En 2007 se estrenó una nueva versión en la que Caine asumía en esta ocasión el personaje interpretado aquí por Olivier -el otro rol principal fue a manos de Jude Law-. No creo que la cinta de Kenneth Branagh sea una propuesta despreciable, pero tampoco considero que sea especialmente destacable y, obviamente, palidece en comparación a la película dirigida por Mankiewicz.

Por cierto, si no tenéis disponible Amazon Prime Video, 'La Huella' también está disponible en Filmin. Además, también tenéis la opción de haceros con ella en blu-ray por 11,90 euros, pero os aviso de que no esperéis una calidad de imagen en HD asombrosa, que estamos ante un título que aún no se ha beneficiado de una restauración a la altura.

