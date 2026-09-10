Uno de los mejores mangas del momento lleva más de un mes fuera de combate. 'Gachiakuta' alarga su hiato con las explicaciones justas

Desde 2022 'Gachiakuta' se ha venido haciendo más y más fuerte y ahora es sin duda uno de los principales pilares de la revista Weekly Shonen Magazine ahora mismo. El manga de Kei Urana es uno de los más exitosos en publicación, y más aún desde que se estrenó la primera temporada del anime.
Urana es una autora tremendamente consistente, y por eso está chocando tanto que 'Gachiakuta' se haya ido a hiato sin ninguna explicación aparente.
¿Todo bien en casa?
El capítulo 173 de 'Gachiakuta' se publicó el pasado 5 de agosto, con la revista semanal y sin aparentes contratiempos. El capítulo 174 debía publicarse el pasado 25 de agosto, pero ya han pasado tres semanas y Rudo y compañía siguen desaparecidos.
Tampoco ayuda que Urana lleve una temporada fuera de las redes sociales. El pasado mayo compartió un video que ofendió a muchos fans occidentales, y a pesar de las disculpas de la autora la cosa escaló tanto con muchos usuarios empezando una caza de brujas... Así que tanto Urana como su colaborador Hideyoshi Andou decidieron suspender sus cuentas de X.
Al final desde Kodansha han lanzado una suerte de comunicado a través de sus redes sociales, disculpándose por el parón y tratando de tranquilizar a los fans, pero sin explicar demasiado la situación:
"Nos disculpamos por cualquier preocupación causada, ya que continúa el hiato de 'Gachiakuta'. Sobre la fecha en la que se retomará, haremos otro anuncio tan pronto como se decida. Apreciamos de veras vuestro apoyo continuado para 'Gachiakuta", se puede leer en el post.
Lo cierto es que este mismo año Urana se tomó una pausa de siete semanas, también en este mismo arco del manga, además de que algunos de los capítulos han venido siendo más cortos de lo habitual. Esperemos solo se trate de un merecido descanso para la autora y que no se trate de ningún problema de salud grave que la tenga apartada demasiado tiempo.
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