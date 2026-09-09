La nueva película de Jason Statham se estrena en streaming apenas tres semanas después de su fracaso en cines

Jason Statham está teniendo un 2026 un tanto complicado, pues ya decepcionó en taquilla con la estimable 'Shelter: El protector', pero es que el batacazo ha sido incluso mayor en el caso de 'El motín'. Promocionada como una especie de 'Jungla de cristal' en un barco, su funcionamiento en taquilla ha sido tan discreto que se ha anunciado su lanzamiento en streaming para apenas tres semanas más tarde.

'El motín' cuenta la historia de Cole Reed, un antiguo policía que ahora trabaja como guardaespaldas para un magnate. Unidos por una inesperada amistad, todo salta por los aires cuando su jefe es asesinado y encima Cole es incriminado en el crimen. Tras darse a la fuga, asume la identidad del verdadero asesino y acaba en un barco donde tendrá que enfrentarse a multitud de peligros.

Apenas 18 días después

Dirigida por Jean-François Richet con un presupuesto de 40 millones de dólares, la polémica salpicó a 'El motín' antes de su estreno, pero por motivos totalmente ajenos al equipo de la película. La cuestión es que un par de días antes de su estreno llegó a estar disponible durante varias horas en Prime Video para todos sus suscriptores, lo que llevó a que se filtrase en plataformas de descarga antes incluso de su estreno el 21 de agosto de 2026.

Es imposible cuantificar hasta qué punto eso ha sido determinante para su pinchado en taquilla, pero lo cierto es que 'El motín' acumula ahora mismo una escasa recaudación mundial de apenas 26 millones de dólares. Una cifra que ya no crecerá mucho más, pues sufrió un tremendo bajón durante su segundo fin de semana y en Estados Unidos apenas sumó un millón de dólares más durante ese periodo.

De hecho, en Lionsgate parece que han tirado la toalla y han decidido acortar su exclusividad en cines hasta apenas 18 días, pues el lanzamiento de 'El motín' en el mercado de streaming digital tuvo lugar ayer martes 8 de septiembre de 2026. Ya veremos si la película logra salvar la papeleta ahí y sumar unos cuantos millones más fruto del alquiler o compra de la misma.

Eso sí, todavía nada se sabe sobre cuándo llegará 'Mutiny' sin coste adicional al catálogo de alguna plataforma de streaming en España. Por ahora, el nuevo thriller de Jason Statham aguanta en el top 10 de la taquilla y va a depender del acuerdo al que haya llegado DeAPlaneta con el servicio que haya querido hacerse con ella...

Por su parte, Statham sigue trabajando de forma incansable pese a estos tropiezos y el año que viene podremos verle en dos películas muy esperadas. Por un lado, 'Jason Statham stole my bike', donde da vida a una versión ficcionada de sí m mismo, y por 'The Beekeeper 2', secuela de uno de sus mejores thrillers de acción.

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