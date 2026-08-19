Me encantan las películas de acción de Jason Statham, pero 'El motín' quiere ser la nueva 'Jungla de Cristal' y ni siquiera se acerca a 'Alerta Máxima'

Jason Statham lleva ya muchos años siendo una de las grandes constantes para los amantes del cine de acción, ignorando además por completo las películas de superhéroes. Eso sí, sus thrillers tienen un interés variable, pues tan pronto estreno un grandísimo entretenimiento como 'Beekeeper: El protector' como un título bastante olvidable al estilo de 'A Working Man' -de la lamentable 'Los Mercenarios 4' mejor nos olvidamos sin más-.

Sin embargo, a mí siempre me seduce la idea de una nueva película de acción pensada para el lucimiento personal de Statham. Ahí incluso las más mediocres ofrecen lo suficiente como para pensar que no he desperdiciado mi tiempo viéndolas, aunque por supuesto que lo deseable sería que siempre estrenase obras tan estimulantes como 'Despierta la furia'.

Sólo con Jason Statham no es suficiente

Ahora es el turno de 'El motín', un largometraje que inicialmente parecía la secuela perdida de 'El piloto', pero que a la hora de la verdad se está promocionando más como una versión marítima de la extraordinaria 'Jungla de Cristal'. Ya os adelanto que no resiste para la comparación, pero es que también se queda claramente por debajo de 'Alerta Máxima', donde Steven Seagal ya jugó a hacer exactamente lo mismo.

Algo imprescindible en muchos se los trabajos de Statham es que durante los primeros minutos de película hay que dar a su personaje un motivo para querer vengarse. Sus películas nunca brillan demasiado en ese punto, pero aquí es algo que resulta especialmente monótono, ya que hasta el director Jean-François Richet muestra cierto desinterés y ganas de quitárselo de encima lo antes posible.

Dicho esto, es una presentación que tampoco se alarga demasiado y que allana el camino a lo que todo el mundo está esperando ver: Jason Statham en alta mar y enfrentado a un barco repleto de enemigos que simplemente quieren acabar con él grano en el culo en el que se ha convertido su Cole Reed, un personaje que más allá de su nombre no se diferencia demasiado de otros muchos que ha interpretado el actor británico.

Una vez nos metemos en el meollo, lo que queda pronto claro es que 'El motín' habría necesitado de una presencia aún mayor de Statham. Todo lo que le rodea es poco más que una molestia para verle en acción, incluyendo ahí a una Annabelle Wallis que aporta casi menos que Erika Eleniak en 'Alerta Máxima'. Un personaje y una interpretación más propios de una película nefasta destinada a estrenarse de forma directa en digital.

El gran problema es que eso desluce todo bastante, pues hay momentos en los que realmente se ofrece básicamente todo lo que cualquier fan del cine de acción de Jason Statham querría ver, pero falta ese contrapunto para que uno se implique más -justamente una de las grandes bazas de 'Alerta Máxima' eran los dos villanos encarnados por Tommy Lee Jones y Gary Busey-. Que uno también tiene que estar deseando ver cómo Statham le revienta la cabeza a alguien y que esos rivales sean casi como masillas de los 'Power Rangers' que quitarse de encima lo antes posible.

Curiosamente, una de las cosas que podrían haber mejorado bastante el resultado final habría sido acercarla más a 'Jungla de Cristal' utilizando ese sentido del humor que tan a menudo exhibía allí Bruce Willis. Y sabemos que Statham es perfectamente capaz de ello -todavía me acuerdo de su tronchante aparición en 'Espías'-, pero aquí de eso no hay prácticamente nada. Si acaso algún pequeño detallito muy soterrado, pero a todas luces insuficiente.

Al final lo que queda es la brutalidad de algunas escenas de acción, la buena predisposición de Statham para hacer frente a cualquier locura que hayan ideado los guiones y la pericia de Richet para dar más fuerza a esos momentos. Lo que falla es todo el pegamento narrativo para que uno realmente llegue entregado a esos momentos y que no sean un simple bote salvavidas para que la cosa no se termine de hundir.

Con todo, 'El motín' acaba siendo más o menos llevadera, pero con eso solamente le da para formar parte de la gama media-baja del actor, quedándose claramente por debajo de 'Shelter: El protector', su otra película de este año.

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