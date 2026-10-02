La temporada 3 de 'The Apothecary Diaries' viene pisando fuerte. El anime nos adentra en una nueva etapa con el mayor desafío para Maomao hasta la fecha

Ya ha pasado más de un año desde que nos despedimos de Maomao, pero la verdad es que los responsables del anime de misterio no se han dormido en los laureles y la nueva tanda de episodios arranca este 2 de octubre.

Uno de los grandes eventos de este otoño es la tercera temporada de 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España), que además viene pisando fuerte y promete tenernos enganchados todo el trimestre.

Aceptando los cambios

El final de la segunda temporada del anime supuso una ruptura con la rutina de 'Los diarios de la boticaria', tal y como la conocíamos hasta el momento. O al menos con las estructuras a las que nos tenía acostumbrados.

Maomao ya no trabaja dentro del palacio imperial, sino que está de vuelta en el distrito rojo y se ha convertido en la boticaria residente de la Casa Verdigris. Ahora Jinshi se ha quitado la careta para asumir sus responsabilidades como el príncipe Ka Zuigetsu, y por si fuera poco 'Los diarios de la boticaria' nos viene adelantando más intrigas políticas con el nombramiento de Gyokuyou como nueva emperatriz.

La tercera temporada del anime arranca prácticamente donde nos dejó la segunda. Para Maomao y compañía tan solo ha pasado un mes desde la rebelión del Clan Shi, y aún se están acostumbrando a todos los cambios que trajo. Se nota que 'Los diarios de la boticaria' entra en una nueva era, con los personajes aceptando sus nuevos roles y dinámicas, aunque no va a ser fácil de cara al futuro.

Por si fuera poco, el primer episodio de la temporada ya nos adelanta una nueva amenaza, con una posible hambruna en ciernes y una plaga que podría zarandear los pilares del imperio. Este primer capítulo ha sido una puesta a punto ideal, que por desgracia se pasa demasiado rápido, pero que también nos ha servido para ir introduciendo los principales conflictos de la temporada.

Si nos gustan los salseos políticos y las intrigas palaciegas, 'Los diarios de la boticaria' nos va a dar dos tazas. La coronación de Gyokuyou va a traer cola y no todo el mundo en la corte está contento, con la estructura de las familias nobles cambiando rápidamente para favorecer a la nueva emperatriz. También se vienen cosas complicadas para Jinshi, que tiene que asumir cada vez más labores en público como hermano del emperador.

Y en medio de todo está Maomao, que sigue en su línea de ser demasiado inteligente para su propio bien y no querer meterse en problemas. Aunque, como ya sabemos, los problemas la terminan alcanzando a ella. Desde luego, la tercera temporada de 'Los diarios de la boticaria' arranca fuerte, recordándonos por qué es una de las series de anime más fascinantes del momento, con su buena combinación de drama de época, romance y misterio que consigue reinventarse sin estancarse.

Ahora lo complicado será esperar cada semana a que lleguen los nuevos episodios a Crunchyroll. Aunque, por lo menos, también sabemos que tendremos doblete con la primera película para cines del anime.

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