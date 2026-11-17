En la sección que podríamos titular de "series que iban a ser grandes bombazos de la ciencia ficción, pero casi nos hemos olvidado de ella" tenemos la adaptación de una de las mejores trilogías que ha engendrado el género y que se convirtió en una de las apuestas más ambiciosas de Netflix de lo que llevamos de década: 'El problema de los 3 cuerpos' (3 Body Problem).

Netflix acaba de desvelar el 14 de enero de 2027 como la fecha de estreno de la temporada 2 de la serie. Esto, si hacemos cuentas, nos da una distancia de casi tres años (34 meses) desde que se emitió la primera en aquel ya lejano 21 de marzo de 2024. Además, también hemos podido ver su primer tráiler.

Caminito del bosque

Una temporada que continuará con lo visto en la primera. Basada en 'El bosque oscuro', tenemos la respuesta de la humanidad al anuncio de su próxima invasión alienígena. Según la sinopsis oficial:

«La invasión alienígena se acerca y la humanidad se prepara para encontrarles, sea en la Tierra y más alla. Mientras una flota espacial se embarca en una misión que abarcará siglos, un secreto encerrado dentro de la mente de un hombre podría ser la única esperanza para la supervivencia de la humanidad.»

Esta temporada 2 está de nuevo capitaneada por los creadores de 'Juego de Tronos' David Benioff y D.B. Weiss quienes, junto a Alexander Woo, adaptan la obra magna de Cixin Liu.

Al reparto de los nuevos episodios de 'El problema de los 3 cuerpos' se incorporan Claudia Doumit como la Capitán Van Rijn y Ellie de Lange como Ayla. Además veremos a Alfie Allen, David Yip y Jordan Sunshine. Esto se unen a Jess Hong, Eiza González, Benedict Wong, Jovan Adepo, Liam Cunningham, Sea Shimooka, Marlo Kelly y Saamer Usmani.

La temporada 2 de 'El problema de los 3 cuerpos' será más corta que la primera ya que constará de seis episodios. Además, no tendremos que preocuparnos, al menos en principio, de tener que esperar otros tres años para su probable desenlace en la temporada 3, ya que la están rodando ahora mismo.

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